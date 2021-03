Guatemala reabre aeropuerto tras 24 horas de cierre por erupción volcánica

Las autoridades de la Aeronáutica Civil de Guatemala reanudaron este miércoles las operaciones en el aeropuerto internacional La Aurora de la capital del país, tras un cierre de 24 horas por la erupción del volcán Pacaya que lleno de ceniza la pista.



El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Francis Argueta, explicó en un comunicado de prensa que se reanudaron las operaciones aéreas tras un intenso trabajo de limpieza que se inicio desde el martes en la pista, plataforma y calles de rodaje de la terminal aérea.



Argueta enfatizó que "damos comienzo a las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional La Aurora a partir de las 7 de la mañana (13:00 GMT)" y valoró positivamente la lluvia que cayó en las últimas horas en Ciudad de Guatemala.



"Fue una leve llovizna la que ayudó a que estas labores pudieras ser más efectivas, ya que las partículas en el ambiente se dispersaron con mayor facilidad", dijo el funcionario.



La reanudación de las operaciones se da luego de evaluar la situación con otras autoridades como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).



La pista ya no presenta presencia significativa de ceniza volcánica, añadió Argueta.



El funcionario dijo que pese a la reanudación de la actividad en La Aurora se continuará con una estrecha comunicación con el Insivumeh para saber sobre la evolución de la erupción del volcán Pacaya, situado a unos 60 kilómetros de la capital del país.



Según Argueta, en la limpieza de las instalaciones colaboraron personal de la municipalidad capitalina y del Ejército.



La DGAC no precisó cuántos vuelos fueron afectados por el cierre durante 24 horas del aeropuerto internacional.



El cambio del viento hizo el martes que la ceniza expulsada por volcán, de 2.552 metros sobre el nivel del mar y en actividad desde principios de febrero pasado, se desplazara de sur a norte y afectara varias zona de Ciudad de Guatemala y de otros municipios cercanos al volcán.



El Insivumeh informó que el Pacaya sigue este miércoles con su actividad y las columnas de ceniza alcanzan hasta los 4.500 metros de altura con dispersión al suroeste.



El ente científico advirtió que no se descarta que la montaña incremente su actividad en las próximas horas o días.



Guatemala cuenta en su territorio con 32 volcanes, tres de ellos con actividad constante: el Pacaya, el volcán de Fuego y el Santiaguito.

