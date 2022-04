Gustavo Ángel, un médico salvadoreño ayudando en Medyka, frontera con Ucrania

Originario del departamento de San Salvador y graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, Gustavo ha prestado sus servicios médicos en varios países latinoamericanos, a través de la organización. Actualmente, se encuentra brindando asistencia médico-sanitaria (y otras labores que sean necesarias para ayudar) a los refugiados ucranianos en la ciudad de Medyka, punto fronterizo entre Polonia y Ucrania, y lugar por el cual cientos de miles de ucranianos han escapado del conflicto bélico y de los bombardeos en su país.



“La seriedad, la responsabilidad y la experiencia” son las características que le permiten estar ahí, afirma este galeno quien cuenta con una Maestría en Salud Comunitaria.

Literalmente, al borde del conflicto que ya registra más de 4,000 crímenes militares, según el más reciente reporte de las autoridades ucranianas, el salvadoreño dice echar de menos a sus padres, a su esposa y al calor hospitalario que identifica al salvadoreño. A pesar de los riesgos que la labor implica, Gustavo asegura que su motivación de servicio viene dada por Dios.

¿Cómo es qué has llegado hasta aquí? Es decir, estás a más de 10 mil kilómetros de El Salvador, prestando ayuda médico humanitaria en el medio de una guerra que ha cobrado la vida de miles de personas y que tiene al mundo en zozobra

Gracias a mi experiencia previa colaborando en “Operación Bendición”. La organización tiene conocimiento de mi trabajo y por eso he sido seleccionado de entre los médicos de todos los países (miembros), para ayudar en el área de desastre. A mi actual jefe le ha agradado mi manera de trabajar y él me ha pedido que sea yo el que los acompañe cuando haya cualquier tipo de desastre en cualquier país.

Gracias a mi experiencia en otras situaciones de conflicto, por ejemplo la crisis colombiana con los refugiados venezolanos, cuando hay alguna necesidad, el equipo de atención a desastres ya cuenta conmigo para poder manejar el área médica.

¿En qué países has colaborado? ¿Cuál ha sido la crisis que más te ha tocado emocionalmente?

Inicié (atención en conflictos) en el 2019, con la crisis de refugiados venezolanos; luego en las Bahamas por el huracán Dorian; el año pasado, en Haití con el terremoto. Pero Dorian ha sido la crisis que, emocionalmente, más me ha tocado, debido a la devastación en la isla, ya que las personas que se quedaron eran las que tenían miedo de ser deportadas. Ver las necesidades de esas personas que se habían quedado en un lugar totalmente devastado donde no había absolutamente nada; solamente muerte y destrucción. Era como estar en un videojuego, en el cual uno buscaba cualquier cosa que funcionara para poder transportarse.

Entre los momentos en los cuales me he sentido más gratificado es ver la sonrisa de los niños. Por ejemplo, aquí en Medyka, nos hemos enterado de un niño que cumple años y entre todo el equipo le hemos comprado un pastel y le hemos cantado el cumpleaños feliz en todos los idiomas que hemos podido. No hay nada más gratificante que eso: ver la alegría de un niño. Ha sido un momento increíblemente positivo.

Tú experiencia te ha permitido ayudar a los refugiados venezolanos y ahora estás en la frontera entre Polonia y Ucrania ayudando también a refugiados ucranianos ¿Existe alguna similitud en ambos casos o son dos escenarios completamente diferentes?



Hay una relación política pero no es lo mismo. En el caso de Venezuela, los refugiados huyen del hambre y de la precaria situación económica; por el contrario, el ucraniano que huye es de clase media que ha tenido que salir de su casa para salvaguardar su vida. Aquí no se ven problemas de desnutrición ni de salud y, por ende, la atención que se les puede brindar, a diferencia de la ayuda que se proporcionó en Venezuela, va orientada al enfoque psicosocial.

Colaboras como voluntario en “Operación Bendición” desde hace más de 10 años. ¿Qué ha cambiado dentro de ti en está década?

El servicio y mi sentido humanitario, por el hecho de que muchas veces damos por sentado lo que tenemos, y al poder ver la situación que otros viven me he dado cuenta de lo afortunado que soy y de lo agradecido que puedo estar con Dios por el hecho de que me permite poder ayudar a aquellos que están pasando un momento muy malo en sus vidas. Sé que una acción, por muy pequeña que sea, hace un gran cambio.

Como miembro de Operación Bendición, Gustavo también apoya otras tareas que no necesariamente tienen que ver con la medicina, entre ellas servir alimentos a los ucraniados que buscan refugio en Polonia. Foto William Pérez

¿Cuántas personas componen el equipo de “Operación Bendición” en Polonia?

Actualmente somos 8 y todos somos de diferentes países: Puerto Rico, Costa Rica, México, Chile, Inglaterra y Colombia.

¿Cuáles son los principales problemas médicos qué has atendido en niños y en adultos aquí en Polonia?



Aquí en Polonia sería más un estrés postraumático, debido a que la situación de ellos no es una crisis -como un terremoto o un tsunami-; aquí, básicamente, están huyendo por sus vidas. Son gente que tienen una vida clase media y que han tenido que emigrar para salvar sus vidas. Ellos cuentan con una buena salud, ya que son en su mayoría gente joven con niños, los cuales no tienen factores de riesgos para enfermedades crónicas. Entonces, aquí es más que todo un apoyo psicosocial lo que se está brindando.

¿A cuántas personas han atendido desde el 4 de marzo?

Al día estamos atendiendo -en promedio- a unas 140 personas.

¿Cómo te afecta ver el sufrimiento de estos niños que tienen que huir del conflicto armado?

La verdad es difícil. Hay momentos en los que reflexiono sobre lo que veo, pero hay que encomendarse a Dios. Creo que el dolor que ellos están viviendo es extremo, yo no podría decir que lo entiendo porque estaría mintiendo, pero intentamos lo máximo que podamos porque sabemos que aún la más pequeña cosa que hagamos será de máximo beneficio para ellos. Así que hay que encomendarse a Dios para tratar de sobrellevar toda esta carga emocional, porque también para nosotros es bastante grande y cuesta digerirla.

¿Has querido renunciar a tu servicio como voluntario en algún momento, dado las circunstancias bajo las cuales prestas tu servicio como voluntario?



La verdad te mentiría si te dijera que no. Lo he pensado muchas veces, pero sé que Dios me ha dado la oportunidad de ayudar y sé que tengo algo que ofrecer a las personas más necesitadas.

¿Qué opinan tus padres y tu esposa sobre estar a unos pasos de un lugar donde se desarrolla un conflicto armado? ¿Radican en El Salvador o fuera del país?

Siempre hay algún tipo de incertidumbre. Mis padres también viven en San Salvador. Mi mamá tiene miedo de algún tipo de acción militar que pueda haber en esta zona. Mi padre también es médico y él entiende también el trabajo que se realiza, pero ambos me dan su apoyo. El caso de mi esposa es particular porque, aunque ella me echa de menos y yo la echo de menos a ella, es muy comprensiva en este aspecto y me apoya y su apoyo es muy importante para mí.

¿Qué pensabas en el avión cuando te dirigías hacia Polonia?

Una preocupación, una incertidumbre de no saber qué se iba encontrar. A manera personal, tenía miedo de un posible enfrentamiento en la frontera, pero vemos todo el desplazamiento militar en esta zona, lo cual da una sensación de tranquilidad de este lado de la frontera.



¿Cómo cuidas tu seguridad en una zona de conflicto?

Seguir todas las instrucciones, estar todo el tiempo identificado, estar en las zonas seguras. Básicamente, seguir todos los lineamientos del gobierno polaco.