Habla el fotógrafo que escandalizó a Egipto con desnudo en pirámide: "Era una pose para la foto"

Sin arrepentimientos se mostró el fotógrafo danés Andreas Hvid (23), sobre las imágenes que tanto revuelo causaron en Egipto, y donde él aparece junto a una joven, completamente desnudos y con una pose sexual, en la cima de la Gran Pirámide de Giza.

El video no tardó en viralizarse, causando la indignación de Egipto por considerar el hecho como una falta de respeto a uno de sus monumentos.

"Me entristece que tanta gente se haya enojado, pero he recibido también una respuesta positiva de muchos egipcios", contó Hvid a la publicación danesa Extra Bladet. "He provocado a mucha gente, pero también puede haber servido para abrir un espacio a los egipcios liberales", agregó.

El fotógrafo se especializa en rooftopping, una disciplina que consiste en escalar altas construcciones, generalmente de forma ilegal o con poca protección. En las cimas conquistadas de Hvid en Bangkok, Hong Kong y Europa del Este, suele coronar sus logros con fotos en las que aparece algún desnudo.

En el caso egipcio, el video lo muestra a él y a una mujer en una pose sexual, pero el danés aclaró que se trató solo de "una pose para la foto. No practicamos el sexo".

Hvid explicó al medio danés que en una primera instancia, se había dirigido a la pirámide en compañía de una joven noruega, pero la policía egipcia los interceptó justo cuando escalaban la milenaria construcción.

La pareja fue interrogada en una comisaría y luego puesta en libertad, pero la mujer renunció a la empresa, lo que obligó al fotógrafo a conseguir una nueva acompañante, esta vez, una danesa, para llevar a cabo algo que ya se había convertido en una obsesión para él.

Una vez que su nueva compañera llegó a El Cairo, a fines de noviembre, los dos se acercaron a las 9 y media de la noche a la pirámide, escalaron una valla y se escondieron en el lugar, también conocido como Keops, a la espera de que los guardias se fueran.

Tras 25 minutos escalando, lograron llegar a la cima. "Un sentimiento de euforia nos golpeó a los dos", dijo Hvid. "Fue la culminación de mucho trabajo".

Si bien algunos no creen en la veracidad de las imágenes y creen que podría tratarse de un montaje digital, las autoridades de Egipto ya iniciaron una investigación que podría traer un castigo para el danés.

En 2015, un alemán, Andrej Ciesielski, fue castigado por subir una pirámide sin permiso, con la prohibición de volver a pisar Egipto.

Sin embargo, la sanción a Hvid podría ser más grave, tomando en cuenta el contenido de desnudos en sus imágenes.

Cabe recordar que la actriz Rania Youssef arriesgó 5 años de cárcel por la denuncia de "obscenidad pública" que hizo un grupo de abogados conservadores, luego de verla caminar por la alfombra roja de un festival de cine con un vestido que dejaba al descubierto, a través de una trasparencia, sus piernas.

Los cargos a la mujer fueron retirados, después de que ella se disculpara públicamente en redes sociales.

"En el futuro, no volveré a poner mis pies en Egipto, ya que probablemente me arriesgaría a ser condenado si vuelvo. El proyecto de subir a la pirámide es lo que me hizo ir allí, por lo que siento que ya he visto todo lo que me interesaba de Egipto", contó Hvid, quien no quiso reverla cuál será su próxima cima por escalar.