‘Hands off Venezuela de inmediati’ y más ‘clases’ de inglés de Maduro

Tras las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y el apoyo mostrado a Juan Guaidó, Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, le hizo una exigencia a Donald Trump.



El mensaje lo dio en inglés, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, pero su manejo y pronunciación de ese idioma le volvió a jugar en contra.



“Hands off Venezuela, de inmediati”, dijo Maduro, haciendo referencia a que Trump debería sacar sus manos de los asuntos de Venezuela.

El error radica en que ‘de inmediati’ no significa nada y la forma correcta es ‘immediately’ (de inmediato). Además, se refiere a Donald Trump como ‘Donald Trun’.



Esta confusión, sin embargo, no es algo nuevo: Maduro tiene un amplio repertorio de errores con el inglés.

‘Han verguer’

En el 2015, en medio de una compaña para que Barack Obama derogara un decreto que declaraba a Venezuela como una amenaza para EE. UU., Maduro dijo “han verguer” en vez de “hamburger”, que significa hamburguesa.

John Manny Santos’ y ‘the Constituent gu, gu, gu’

En julio del 2017, durante el cierre de campaña para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro se dirigió a Donald Trump y a Juan Manuel Santos, quienes se habían mostrado contrarios a la propuesta.



Primero dijo “Trun”, en referencia a Trump. Luego, intento traducir el nombre de Santos al inglés y pronunció “John Manny Santos”. Finalmente, lanzó una arenga a favor de la Constituyente: “the Constituent gu, gu, gu”, en vez de ‘go, go, go’.

The father of the pelucons’

Donald Trump volvió a ser el destinatario de otro de sus intentos por hablar inglés.



Se refirió al presidente estadounidense como “el padre de los pelucones”, siendo ‘pelucones’ una expresión coloquial para referirse a quienes usan pelucas, pero que no está registrada en la lengua española.



Después, como es su costumbre, hizo la traducción y se inventó la de ‘pelucones’. “The father of the pelucons”, le salió.

‘Mr. Trun, open your hear’

En otro llamado a Donald Trump, Maduro le pidió que abriera sus oídos al dialogo y que no cometiera los errores de sus antecesores.



“Mr. Trun, open your hear”, dijo el líder venezolano, confundiendo ‘hear’ (oír) con ‘ears’ (oídos).