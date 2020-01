Harry y Meghan: qué hay detrás de la decisión “sin precedentes en la historia moderna” de los duques de Sussex de alejarse de la familia real

Getty Images El duque y la duquesa de Sussex están casados desde mayo de 2018.

El anuncio del príncipe Harry y Meghan de que planean apartarse de sus deberes como parte de la familia real británica tomó por sorpresa a muchos, pero hay varias claves detrás de la decisión.

La pareja publicó un comunicado este miércoles en el que señalan que dejarán sus funciones como miembros de alto rango de la institución.

"Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a forjar un progresivo nuevo papel dentro de esta institución", señalaron en Instagram.

La pareja, que tiene ya su primer hijo, Archie, dijo que tienen la intención de "trabajar para ser financieramente independientes".

Además, explicaron que dividirán su tiempo para pasar una parte en Reino Unido y otra en Norteamérica.

"Este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació, al tiempo que brinda a nuestra familia el espacio para centrarse en el próximo capítulo, incluido el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa", indicó la pareja.

Pero ¿qué hay detrás de la decisión?

Estas son algunas claves de la decisión considerada sin precedentes en la historia moderna.

¿Cómo llegaron a este punto?

La decisión del duque y la duquesa de Sussex llega, dijeron, después de muchos meses de reflexión y discusiones al seno de la familia.

Apenas en octubre pasado, el público en Reino Unido tuvo un acercamiento a la mentalidad de la pareja a través de un documental de la cadena ITV filmado durante una gira por África.

La duquesa de Sussex admitió que adaptarse a la vida real había sido "difícil" y que no estaba preparada para el nivel de escrutinio intenso de los medios, a pesar de las advertencias de sus amigos británicos de que los periódicos podrían "destruir" su vida.

Cuando se le preguntó cómo lo estaba sobrellevando, Meghan dijo: "Le he dicho durante mucho tiempo a H, así es como lo llamo, que no es suficiente sobrevivir a algo, ese no es el punto de la vida. Tienes que superarlo".

AFP Meghan y Harry se convirtieron en padres en mayo de 2019.

El príncipe Harry también describió su salud mental y la forma en que maneja las presiones de su vida como un "manejo de riesgos constante".

El corresponsal de Asuntos de la Realeza de la BBC, Jonny Dymond, dijo que tras la decisión había "grandes porciones" del trabajo de la familia real que la pareja "simplemente no podía soportar".

Harry "odia las cámaras y ha estado visiblemente aburrido del ceremonial", explicó Dymond.

Hacia fines del año pasado, el príncipe Harry dijo que él y Meghan tomarían acciones legales contra el periódico Mail on Sunday por haber publicado ilegalmente una de sus cartas privadas. El periódico sostuvo su postura.

"Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas", se quejó en ese momento Harry.

Getty Images La familia real enfrenta un constante escrutinio de la prensa.

Al hablar sobre la inesperada muerte de la princesa de Gales en 1997, dijo: "He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de dejar de ser tratada o vista como una persona".

¿Fue una decisión en familia?

La respuesta más probable a esta pregunta es no.

La BBC sabe que no se consultó a ningún otro miembro de la realeza , ni a la reina Isabel II ni al príncipe Guillermo antes de emitir la inesperada declaración de este miércoles por la noche.

Una portavoz del palacio real dijo a la BBC que la familia estaba "decepcionada".

Aseguró que las discusiones con la pareja estaban en una etapa temprana: "Entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero estos son problemas complicados que tomarán tiempo resolverlos", agregó.

Getty Images Fuentes de la casa real británica indican que la reina Isabel II no fue informada de la decisión de Harry y Meghan.

El corresponsal Jonny Dymond dijo que la falta de consulta probablemente causará daño.

"Esta es claramente una grieta importante entre Harry y Meghan, por un lado, y el resto de la familia real, por el otro", consideró.

¿Es una decisión sin precedentes?

Dickie Arbiter, un exfuncionario de prensa del Palacio de Buckingham, comparó la decisión de Harry y Meghan con la abdicación de Eduardo VIII en 1936, quien dejó la corona para casarse con la estadounidense Wallis Simpson.

"Ese es el único otro precedente, pero no ha habido nada como esto en los tiempos modernos", señaló.

Getty Images El rey Eduardo VIII abdicó para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense que se había divorciado dos veces.

Al final de este miércoles, la declaración en la cuenta de Instagram de los duques de Sussex recibió más de un millón de "me gusta", con muchos comentarios de apoyo.

"Bien por ustedes", fue una respuesta compartida, pero otros fueron menos alentadores.

"Otra Wallis Simpson. Muestra que los estadounidenses no tienen la fortaleza para ser de la realeza", dijo un usuario de Instagram.

El presentador de televisión Piers Morgan culpó a Meghan por la separación de la familia real y la pelea entre Harry y su hermano mayor, el príncipe Guillermo.

"La gente dice que soy demasiado crítico con Meghan Markle, pero ella abandonó a su familia, abandonó a su papá, abandonó a la mayoría de sus viejos amigos, separó a Harry de Guillermo y ahora lo separó de la familia real. Nada más qué decir", escribió Morgan.

La escritora y periodista Caitlin Moran dijo en Twitter que la pareja podría "ganar su dinero y liberarse del trabajo miserablemente indefinido de ser de la realeza: ¿qué otra decisión sensata podría tomar después del año pasado?", escribió.

El escritor estadounidense Mikki Kendall tuiteó: "Harry ha sido muy claro en que no quería el trono, los títulos, nada de eso. Eso era cierto mucho antes de que Meghan apareciera en escena. Es solo que ahora está lo suficientemente lejos de la línea de sucesión como para irse".

El príncipe Harry es el sexto en la línea de sucesión del trono , después del príncipe Carlos, el príncipe Guillermo y los tres hijos de este último.

¿Qué pasará ahora?

La pareja dice que dividirán su tiempo entre Reino Unido y Norteamérica, además de que lanzarán una nueva "entidad caritativa". Exactamente dónde y sobre qué no está claro.

Durante la Navidad, Harry y Meghan tomaron un descanso prolongado de los deberes reales, incluido el tiempo que pasaron en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Y su primer compromiso real del año fue visitar la Alta Comisión de Canadá en el centro de Londres para agradecer personalmente a los canadienses por la cálida bienvenida que recibieron.

Reuters El duque y la duquesa de Sussex podrían pasar parte de su tiempo en Canadá.

Cuando era actriz en la serie estadounidense Suits, Toronto se convirtió en una ciudad adoptiva de Meghan.

Es el hogar de sus amigos Jessica y Ben Mulroney, la cual es considerada por la revista Toronto Life como "la pareja poderosa más pulida" de la ciudad.

Es probable que la familia también pase tiempo en la tierra natal de Meghan. Su madre, Doria Ragland , vive en California.

Su padre, Thomas Markle , con quien Meghan tiene poco contacto, vive en México.

En términos de su trabajo, el duque se ha enfocado en los últimos años en labores de conservación en África y en la organización de los Juegos Invictus para los miembros heridos de las fuerzas armadas.

La creciente cartera de Meghan ha incluido el Teatro Nacional británico y la organización benéfica Smart Works.

La pareja dijo que continuarían usando las redes sociales, incluida su cuenta de Instagram, que tiene 10 millones de seguidores, para "compartir personalmente momentos en sus vidas directamente con el público".

