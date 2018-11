Hasta Kim Kardashian tuvo que evacuar a causa de los incendios en California

La socialité Kim Kardashian tuvo que ser evacuada de su vivienda, ubicada en el condado de Ventura, en California, por el voraz incendio que se ha propagado en las últimas horas.

Kardashian regresaba de un viaje, junto a su esposo, Kanye West, cuando desde su avión observó las llamas en las zonas cercanas a su vivienda. Al llegar a tierra y dirigirse a su hogar, recibió la advertencia de abandonar en un máximo de una hora.

La protagonista del reality show Keeping up with the Kardashians publicó en sus historias de Instagram el panorama que se vivía en la localidad y pidió "oren por Calabazas, acabo de aterrizar en casa y tuve una hora para empacar y evacuar. Rezo para que todos estén a salvo".

Los evacuados en las zonas de los dos incendios forestales en Woolsey y Camp ya se cuentan por miles, y los equipos de bomberos hacen lo que pueden para detenerlo.

Los dos grandes incendios que arden en California y que han dejado al menos cinco muertos, según las autoridades. Las víctimas mortales fueron halladas este viernes carbonizadas dentro de sus autos, con los que trataban de escapar de las llamas, según Kory L. Honea, el alguacil del condado de Butte.