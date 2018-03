¿Hay pruebas de que Barack Obama intervino los teléfonos de Donald Trump durante la campaña electoral de Estados Unidos?

¿Qué está investigando el Congreso sobre las elecciones?



¿Hay alguna evidencia?



¿Pudo Obama solicitar tal vigilancia?

¿De dónde surge la acusación de la intervención telefónica?

Se podría decir que son las declaraciones más sorprendentes de Donald Trump hasta la fecha.Este sábado el presidente de Estados Unidos publicó una serie de tuits acusando a su predecesor, Barack Obama, de intervenir los teléfonos de la Torre Trump durante las elecciones nacionales."Qué bajo cayó el presidente (Barack) Obama al pinchar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral", decía uno de los tuits de Trump.En ninguno de estos mensajes el presidente de EUA ofrece pruebas que respalden sus dichos.Tanto un portavoz de Obama como el entonces jefe de inteligencia estadounidense James Clapper negaron que desde la Casa Blanca se hubiera dado la orden de realizar escuchas telefónicas en la Torre Trump.De todos modos, Trump a través de su secretario de prensa Sean Spicer, instó al Congreso a investigar estas "preocupantes" afirmaciones, junto con las acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales.Tanto el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes como el del Senado están investigando desde enero las posibles interferencias de Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016.Se trata de investigaciones de amplio alcance, llevadas a cabo sobre una base bipartidista, que no descarta analizar posibles vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin, así como la "actividad cibernética" rusa.Ambos comités han admitido que estas investigaciones serán de largo aliento y al menos un miembro del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes ha expresado su disgusto por el pedido de Spicer."Está bien, secretario de prensa (Spicer), como miembro del comité al que usted ha arrojado este lío, espero ver su evidencia", tuiteó el demócrata Jim Himes.De hecho, tras los tuits de Trump del sábado, numerosos congresistas demócratas y republicanos han solicitado que el presidente presente pruebas para respaldar sus graves señalamientos.Trump y su equipo no han presentado ninguna evidencia que respalde que los teléfonos de la Torre Trump fueron intervenidos.Incluso un tuit del propio Trump dice: "¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis 'comunicaciones intervenidas' en la Torre Trump justo antes de la victoria. No se encontró nada".A su vez, varios miembros del gobierno de Obama negaron por completo las acusaciones.Kewin Lewis, un portavoz del ya exmandatario, aseguró que las acusaciones eran "simplemente falsas": "Uno de las reglas cardinales del gobierno de Obama era que ningún funcionario de la Casa Blanca podía interferir en una investigación independiente dirigida por el Departamento de Justicia".Por su parte, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, Clapper dijo que como director de Inteligencia Nacional, hubiera sabido de "una orden de FISA (sigla en inglés del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) como esta".Si existiera una orden para intervenir las comunicaciones de Trump, probablemente hubiera surgido del Departamento de Justicia de forma independiente de la Casa Blanca.El domingo, el ex secretario de prensa Josh Earnest dijo al medio estadounidense ABC: "Esto puede sorprender al actual ocupante de la Oficina Oval, pero el presidente de EUA no tiene la autoridad para ordenar unilateralmente la escucha telefónica de un ciudadano estadounidense"."Si el FBI decidiera usar su autoridad para hacer escuchas telefónicas en el contexto de una investigación de contrainteligencia o criminal, requeriría que investigadores del FBI y funcionarios del Departamento de Justicia acudieran a un juez federal, presentaran un caso y demostraran causa probable para llevar a cabo la investigación".La única manera por la cual Obama podría haber ordenado esta vigilancia sin pasar por FISA es si no había ciudadanos estadounidenses involucrados.Teniendo en cuenta que el objetivo en este caso es presuntamente la Torre Trump y que, por ende, definitivamente involucra a ciudadanos estadounidenses, no es posible que se aplicara la citada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.Desde hace algún tiempo que circulan rumores de una orden concedida bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.El 7 de noviembre, un día antes de las elecciones presidenciales, la ex diputada británica Louise Mensch informó que dicha orden fue aprobada en octubre en relación con un servidor privado y con actividad entre dos bancos de Rusia.En enero, el periodista Paul Wood de la BBC confirmó que tal orden existía, pero que Trump y su equipo no eran mencionados en la misma. Lo mismo reportó el diario británico The Guardian.Ninguno mencionaba escuchas telefónicas.El tema no volvió a circular hasta el pasado jueves, cuando el presentador de radio conservador Mark Levin habló de esto y lo calificó de "un golpe de estado silencioso".Al día siguiente, el polémico sitio de noticias de ultra derecha Breitbart mencionó"intervenciones" y "escuchas" telefónicas realizadas por"el gobierno de Obama", pero sin citar fuentes y sin que ninguna autoridad lo confirmara.Los tuits de Trump fueron enviados a la mañana siguiente, este sábado, aunque no está claro si el presidente estaba al tanto de estos informes.