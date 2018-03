Hermano del líder norcoreano fue asesinado con un arma química altamente tóxica

Lee también

El hermanastro mayor del líder norcoreano Kim Jong-un fue asesinado al parecer con un agente nervioso conocido como VX que está catalogado como arma química de destrucción masiva, informó hoy la Policía de Malasia.Los análisis realizados al cuerpo de la víctima, Kim Jong-nam, detectaron restos de VX en los ojos y la cara, indicó el jefe de la Policía malasia, Khalid Abu Bakar.Las autoridades creen que Kim Jong-nam fue envenenado por dos mujeres que le frotaron la sustancia por el rostro en el aeropuerto de Kuala Lumpur el 13 de febrero. El VX es una sustancia más tóxica que el gas sarín que está prohibida por la Convención de Armas Químicas de las Naciones Unidas.Poco después de la misteriosa muerte de Kim Jong-nam, de 45 años, ya se había especulado con el envenenamiento, pero una autopsia realizada al cadáver no arrojó resultados y por ello se llevaron a cabo más análisis. Corea del Sur acusa al régimen de Pyongyang de haber ordenado el asesinato del hijo mayor del antiguo dictador Kim Jong-il, fallecido en 2011.El Ministerio de Unificación surcoreano instó hoy al régimen comunista a reconocer el crimen. La imagen del país empeorará aún más, "sería mejor para Corea del Norte reconocer que está implicada en el asesinato".Los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto muestran cómo dos mujeres se acercan al hombre y una de ellas sostiene su cabeza. El incidente dura apenas unos segundos y minutos después Kim se derrumba y acaba muriendo mientras es trasladado al hospital.La policía aseguró hoy que una de las mujeres vomitó poco después del hecho y que muestra síntomas de una intoxicación que podría deberse al VX. Las dos están detenidas, una es de nacionalidad vietnamita y la otra indonesia. Además hay un tercer sospechoso retenido, de nacionalidad norcoreana.Al ser interrogado por los medios acerca de si los ciudadanos deberían evitar la zona del aeropuerto en la que se cometió el crimen, Khalid respondió: "No lo sé. No soy un experto. Haremos que los expertos vayan allí a analizarla y ver si hay algo tóxico aún".La sustancia fue desarrollada en 1952 en Reino Unido. Una mínima contaminación puede causar la parálisis de importantes funciones corporales y una muerte dolorosa. El jefe de policía indicó que no saben cómo pudo llegar este veneno al país, donde está prohibido, y que lo están investigando.El caso ha generado un agrio enfrentamiento diplomático entre Corea del Norte y Malasia. Pyongyang niega estar detrás del asesinato, critica las investigaciones malasias y afirma que Kuala Lumpur y Seúl se han aliado en un complot.La Policía pidió interrogar en el marco del caso a un alto funcionario de la embajada norcoreana en Malasia y a un empleado de una aerolínea norcoreana, además de solicitar a la Interpol que emita una alerta para otros cuatro norcoreanos sospechosos que se cree salieron del país el mismo día de la muerte a Kim.