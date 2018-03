Hermano e hijo del presidente de Guatemala imputados por corrupción

Lee también

La Fiscalía de Guatemala presentó ayer la imputación contra Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del presidente del país, Jimmy Morales, quienes están acusados de haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando compras y eventos públicos en el año 2013.Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal pidió a la jueza encargada del caso, Silvia de León, imputar el delito de fraude al hijo del mandatario, de 23 años, y el de fraude y lavado de dinero al hermano. Según la investigación preliminar, que la Fiscalía entregó a la jueza y a la defensa, los dos están implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad (RGP) en 2013, por un valor de más de 200,000 quetzales ($26,000).En la audiencia, Sammy escuchó atento la imputación leyendo junto a su abogado la documentación de la Fiscalía, mientras que el hijo del presidente jugaba repetidamente con una botella de agua que tenía sobre la mesa.Los detenidos, a quienes se suma el empresario beneficiado con las contrataciones, Mario Estuardo Orellana López, se abstuvieron de prestar declaración.La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, que ya está encargada desde el principio de una trama en el Registro General de la Propiedad (RGP), debe decidir ahora si acepta los delitos que imputa la fiscalía a los tres acusados y si estos deben permanecer o no en prisión preventiva, mientras finaliza la investigación.De acuerdo con la investigación, Sammy y José Manuel Morales hicieron un “favor ilícito” a Orellana López, padre de la exnovia del hijo del presidente, para que lograra las contrataciones de servicios de tres eventos públicos, dos de los cuales nunca sucedieron.En la primera de las adjudicaciones, un desayuno para 564 personas por un valor de 90,000 quetzales (unos $11,800), el hijo de Jimmy Morales presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas, a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Espectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S. A. o Carnes y Ensalada, ganadora del evento público.El pago por este servicio, que nunca se realizó, fue entregando a Orellana López, también detenido este miércoles, y a quien la fiscalía le imputa los delitos de fraude y lavado de dinero y otros activos.En el segundo evento, en el que se solicitaba el suministro alimenticio para 40 personas durante tres días por la presentación del plan operativo anual del RGP, las empresas Plus Espectáculos y Promociones, y Hotel Barceló, presentaron sus propuestas y resultó ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario guatemalteco.El valor de esta adjudicación, de 89,975 quetzales (unos $11,800), también fue cobrado por Orellana López, a pesar de que nunca se realizó la cita, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones por 89,958 quetzales (unos $11,800) para elaborar 564 cestas navideñas para los empleados, cantidad que fue cobrada por Orellana López.El comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, destacó que ni el hijo ni el hermano del presidente se beneficiaron directamente de estos actos, pero agregó que ambos hicieron “un favor” que constituye un delito y que se descubrió en el marco de una trama en el RGP por el que están procesadas ya más de 20 personas.Algunos medios locales dijeron que Jimmy Morales, quien tiene un año como presidente, y Sammy fundaron juntos la empresa Plus Espectáculos y Promociones, implicada en estos eventos, por lo que se le cuestionó a la fiscal General, Thelma Aldana, la participación del presidente en estas irregularidades, algo que por el momento negó, aunque la investigación, dijo, continúa.Por este mismo caso, las autoridades presentaron este miércoles una solicitud de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Gilmar Othmar Sánchez, quien supuestamente tuvo parte en este caso.