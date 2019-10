Hijo de El Chapo Guzmán rompe el silencio y habla sobre su detención

Ovidio Guzmán López, el Ratón o el Ratón Nuevo, hijo del narcotraficante, Joaquín "el Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) compartió una carta en su supuesta cuenta oficial de Instagram, red social a donde se habría unido apenas este viernes.

El mensaje, el presunto narcotraficante, se refiere a su detención y posterior liberación el pasado 17 de octubre en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, esto luego de una serie de enfrentamientos entre sicarios y autoridades mexicanas.

Leer más: Liberan a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, poco después de anunciar su captura

En el mensaje menciona al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo y a su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito.

Entre otras cosas, dice que es mentira el que el Chapito haya amenazado al presidente López Obrador, y la versión de que Iván también haya sido detenido.

De igual manera niega tener vínculos con Durazo y que ni siquiera lo conoce, esto luego que se informara que Ovidio y el hijo del secretario iban juntos a la misma escuela.

A continuación el texto íntegro de la carta fechada el 25 de octubre de 2019, y supuestamente escrita por Ovidio Guzmán:

?Quiero responder algunas preguntas o dudas que en estos dias surgieron sobre mí.

Comenzando varios publicaron unos audios donde presumen que mi hermano amenazó al señor presidente esto no ocurrió y sobre mí detención gracias agradezco a Dios a mi familia primos y en especial a mis hermanos I.G-A.G

A la gente que se arriesgó por mí.

Lamento y pido disculpas a !a gente por todo lo qué pasó a todo Culiacán espero puedan entender la situación por !a que yo estaba pasando y disculpar por todas !as acciones que se emprendieron.

También aclarar que los hechos contados por las autoridades está en lo verídico, más no sobre mi hermano lván estaba presente a la hora de mi detención como muchos medios lo hicieron saber.

PUNTO ACLARATIVO Y MUY IMPORTANTE NO TENG0 NINGUNA RELACIÓN CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD ALFONSO DURAZO

Cosa que no es cierta no tengo ninguna relación con el señor ni tampoco to conozco.

Sin más agradecer a todas las personas a los amigos familiares abogados a todos.

Ovidio Guzmán López? (sic).

El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, manda contundente mensaje a El Mencho

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Agarran desprevenido a El Mencho con movimiento que El Menchito no veía venir

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo

�



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.