Hijos de Cristina Kirchner exigen ser sobreseídos

Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), pidieron ayer en la Justicia ser sobreseídos en un caso en el que, junto a su madre, son investigados por presunto lavado de dinero y pago de sobornos, informaron fuentes judiciales.Los hijos de la exmandataria se presentaron ayer por primera vez en los tribunales y no declararon, pero sí entregaron dos escritos al juez a cargo de la investigación, Claudio Bonadío, que hoy le tomará testimonio en su despacho a Kirchner.“Solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a tales cargos”, dijo la hija de la ex jefa de Estado, que además solicitó al juez que levante un embargo impuesto a sus bienes y salarios.Máximo Kirchner, informó la agencia de noticias estatal Télam, incluyó en su presentación de defensa una declaración contra el presidente argentino Mauricio Macri, al que acusó de tener a su cargo un “enjambre societario” compuesto por “50 (empresas) off shore” radicadas en “paraísos fiscales” en el exterior.Macri es investigado por la justicia argentina ante la presunción de que, junto a su padre, Franco, y otros miembros de su familia, formó parte del directorio de compañías establecidas en Panamá y Bahamas que pudieron realizar supuestas maniobras de lavado de dinero.El jefe de Estado negó en varias oportunidades esta acusación, conocida a partir de la investigación periodística denominada “Panamá Papers”.Máximo y Florencia Kirchner estuvieron, en forma separada, durante poco más de media hora ante el magistrado. Lo hicieron acompañados por su abogado, Carlos Beraldi.Ambos aseguraron que la investigación que los involucra forma parte de una persecución.