Hombre agrede a niña de 14 años y surge #LordPapa en redes sociales

El sujeto grabado golpeando a una menor, no es policía ministerial, y menos es mi amigo; ya fue detenido y llevado ante el MP. #LordPapá — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) 24 de febrero de 2017

Ha llegado ya el tramo final del segundo mes del presente año y la fiebre de los “Lords” y las “Ladys” parece que también comenzó. En esta ocasión, las redes sociales han nombrado ya a #LordPapa, un hombre mexicano conocido como “Sergio N.”, quien protagonizó un altercado el pasado 22 de febrero en el exterior del colegio Estefanía, ubicado en el fraccionamiento Las Alamedas, en Atizapán, México.En el suceso, grabado en video por una de las estudiantes y difundido en las redes sociales, se puede ver como Sergio N. agrede y golpea a una niña que discutía con su hija. Sergio N. sujetó a la menor de edad y la arrojó al suelo, donde terminó por golpearla hasta causarle una lesión grave en la nariz y en su rostro. Con el bullicio producido por la golpiza, la policía municipal se hizo presente para arrestar al agresor.Sin embargo, mientras este era arrestado, argumentó que era amigo del gobernador Eurviel Ávila y exigió ser liberado, diciendo que “le rompí la nariz”, porque “para qué le pega a mi hija”. No obstante, el gobernador Ávila, al enterarse de lo sucedido, colocó un tuit en su cuenta oficial en el que aclaraba que “El sujeto grabado golpeando a una menor, no es policía ministerial, y menos es mi amigo; ya fue detenido y llevado ante el MP”, finalizando su tuit con el hashtag #LordPapa.A raíz de esa publicación del gobernador, las redes sociales retomaron el video y comenzaron a difundirlo con el hashtag #LordPapa, con el cual ha ganado millones de interacciones en la red social Twitter y se ha vuelto ampliamente popular en América Latina.Por su parte, Felipa Anaya Cortés, directora del Instituto de la Mujer de Atizapán, expresó al periódico mexicano El Universal que hasta el momento ninguna de las dos adolescentes se ha acercado al gobierno municipal en busca de asesoría jurídica y sicológica. “Hubo un problema entre ambas niñas. Sí hubo una agresión para una de las niñas. Nosotros todavía no se han acercado los afectados. En cuanto ellos se acerquen las niñas van a contar con todo el apoyo del Instituto y nosotros ejerceremos la autoridad que nos compete como Instituto de la Mujer, para hacer que la persona que agredió realmente sea castigada y defender y proteger a las niñas, porque para eso estamos”, dijo.Autoridades municipales afirmaron que el hombre cuenta con antecedentes violentos, pues existe otro video donde se observa que fue detenido anteriormente por golpear a un joven.