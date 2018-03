Hombre hirió cinco personas con un hacha en estación de trenes en Alemania

Lee también

Fueron al menos cinco personas las que resultaron heridas esta tarde en una estación de trenes en Düsseldorf, capital de la región de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, luego de que un hombre armado con un hacha comenzara a atacar a todos los que se encontraban en el lugar. Hasta el momento, las autoridades policiales germanas han descartado la posibilidad de que se trate de un hecho relacionado con el terrorismo.“No estamos usando la palabra terrorismo”, dijo una portavoz policial, quien también aseguró que no se tienen registros de más ataques este día. La información fue difundida hoy a través de periódicos internacionales como “El País”, quienes retomaron un comunicado de prensa de la policía de Düsseldorf, en el que aclaraban que no se trataba de un “hecho terrorista”.La policía de Düsseldorf descartó cualquier vínculo terrorista con el ataque. (Foto: El País)Según fuentes policiales, todavía no se conocen las razones del ataque por parte del perpetrador, cuya identidad se mantiene en reserva hasta el momento. Tras el suceso, el tráfico de trenes en Alemania se detuvo, para dar paso a las investigaciones policiales.Algunos testigos expresaron que los gritos fueron “aterradores”, cuando el atacante comenzó a utilizar su hacha en contra de las personas. De los cinco lesionados, uno se encuentra en un centro hospitalario de Westfalia luchando por su vida. “El atacante comenzó a agredir a los usuarios del servicio de trenes con su hacha, pero ya ha sido detenido y puesto bajo custodia policial”, expresaba el comunicado.Los heridos fueron trasladados a un hospital de Westfalia. (Foto: El Pais)Alemania también fue el escenario de un atentado islamista en las navidades pasadas, específicamente en Berlín, donde murieron 12 personas luego de ser arrolladas por un camión conducido por Anis Amri, ciudadano tunecino relacionado con grupos terroristas.En horas de la tarde se reportó también un ataque armado en un café en Suiza, donde se reportaron dos lesionados de gravedad. Hasta el momento, también se desconocen las causas de este hecho violento.