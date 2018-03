Hombre que intentó vender a su hija de cuatro años para servicios sexuales es condenado

Un Tribunal de Wisconsin, Estados Unidos, condenó a Andrew Turley, de 30 años de edad, a 60 años de prisión por los delitos de prostitución de menores y tráfico de menores, en contra de su pequeña hija de cuatro años, a quien ofreció para encuentros sexuales a cambio de dinero en efectivo.

Según informó la cadena FOX News, Turley puso un anuncio en Craiglist, una agencia de clasificados en internet, en donde se colocó un anuncio que decía: "Jugar con la niña de Daddie", detalló la oficina fiscal del condado de Harris, en Texas.

El padre fue sentenciado por un jurado, tras ser declarado culpable, en una deliberación que no llevó mucho tiempo. "Este caso me rompió el corazón. Se supone que un padre es un protector, no un depredador. Los miembros del jurado vieron la necesidad de mantenerlo fuera de nuestra comunidad", dijo Stewanna Miskell, fiscal asistente del Distrito de Harris.

La investigación en contra de Turley comenzó en 2015, cuando se interceptaron varios correos electrónicos de un sujeto llamado “John”, quien respondía al anuncio mencionado anteriormente. “John” era el sobrenombre de un oficial del FBI encubierto que investigaba la página Craiglist.

Tras intercambiar más de 70 mails en los siguientes meses, Turley ofreció al cliente a “una niña menor de 20 años de edad”, a la que solo tenía que “darle medicamentos para dormir”, con el fin de facilitar el encuentro sexual, el cual tendría un costo de $1,000.

Turley, incluso, hizo hincapié en que la niña “podía ser un poco menor para tener sexo”, pero que aún así podría efectuarse el encuentro. Fue así como el agente encubierto y Turley acordaron el encuentro en Houston, aprovechando un viaje que el padre y la niña harían para visitar a la madre de la menor.

El agente se hizo presente al lugar acordado, entregó el dinero y fue al dormintorio donde se encontraba la niña, quien estaba bajo los efectos de varios medicamentos para dormir. Fue ahí cuando se dispuso a arrestar a Turley.

"Debido al excelente trabajo de la subdivisión del Departamento de Policía de Houston, la vida e inocencia de esta niña pequeña se salvó", afirmó Johna Stallings, jefa de la División de Delitos de Explotación Infantil.