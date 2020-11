Hombres se masturbaron durante foro sobre violencia contra la mujer

Un lamentable hecho ocurrió durante un foro virtual sobre violencia contra la mujer que se llevaba a cabo vía Zoom desde Durango, un estado de México, el pasado 24 de noviembre: unos hombres se unieron al evento en vivo y prendieron sus cámaras para mostrarse mientras se masturbaban.



El foro, que fue organizado por jóvenes como preámbulo para la conmemoración del Día de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, contaba con la participación de la regidora del Ayuntamiento de Durango (una especie de concejal) Paulina Monreal Castillo, quien denunció, a través de sus redes sociales, haber sido víctima de violencia política de género.

“Lamento que en pleno siglo XXI y ante de conmemorar el Día para la concientización y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas sucedan estos hechos. Por eso alzo la voz, porque las mujeres debemos saber que no estamos solas”, escribió Monreal a través de su cuenta de Twitter.

Lamento que en pleno siglo XXI y a unas horas de conmemorar el Dia para la concientización y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, sucedan estos hechos. Por eso alzo la voz, porque hoy las mujeres debemos saber que no estamos solas.



En el trino la funcionaria subió un video en el que relató los hechos y mandó un mensaje sobre el papel de la mujer en la sociedad.



“Los insultos no son únicamente para mí, son para todas las mujeres que hemos tomado la determinación de aislarnos de la esfera en la que los hombres creen que pertenecemos. Creen que únicamente servimos para tener hijos, para ser esposas o para ser amas de casa. Esto ya no es así, las mujeres que tomamos la determinación de mejorar nuestro entorno a través de la política merecemos respeto”, afirmó.



La regidora calificó como lamentable el hecho de que las mujeres tengan que seguirse enfrentando a estereotipos que dictan que no pueden hacer política. También aseguró que están “cansadas” de aguantar actitudes por parte de los hombres con las que demuestran sentirse “superiores”.

“No merecemos estar bajo el escrutinio de hombres que se sienten dueños de todo, ya basta”, finalizó, resaltando que es un momento perfecto para recordarle a todas las mujeres y niñas que “no están solas”.

Que ironía... estaba exponiendo en un foro sobre violencia hacia la mujer y varios hombres empezaron a decirnos Putas y a masturbarse frente a la cámara.



Los hombres también utilizaron el chat de Zoom para insultar a la servidora pública, quien insistió en que todas las mujeres y niñas merecen respeto.La activista Ana Luz Sánchez Soto, quien se encontraba en el mismo foro, también denunció el hecho. En este espacio se buscaba problematizar y concientizar sobre la violencia contra las mujeres.“Varios hombres empezaron a decirnos putas y a masturbarse frente a la cámara. Esto es ser mujer en México”, escribió en un trino que ya cuenta con más de 6.000 ‘me gusta’.

La Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, “invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG's a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública”.



La violencia de género en México es un problema serio que parece estar aumentando. De hecho, en el primer semestre de 2020 se registraron 489 feminicidios en ese país, que representa un aumento de 9,2% en comparación de los registrados en los primeros seis meses de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).