Honduras abre fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua pese a covid

Honduras abrió este lunes sus fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua, tras más de siete meses de restricciones por la pandemia de la covid-19, enfermedad que ha causado más de 88.000 contagios en este país centroamericano.



La titular del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carolina Menjívar, indicó que la reapertura de las fronteras comprende el ingreso y salida de hondureños y extranjeros.



Destacó además que la reapertura al tráfico terrestre procedente de otros países será de "forma gradual y condicionada".



Para ingresar a Honduras, los viajeros deben usar siempre mascarilla, presentar una prueba de coronavirus PCR o prueba rápida negativa y realizar un pre registro migratorio.



Según las autoridades hondureñas, la persona que pretenda ingresar al país y no presente una prueba de covid-19 tendrá que someterse a una evaluación clínica de la oficina sanitaria internacional que luego emitirá su opinión sobre si se debe permitir o no el ingreso al territorio al viajero.



Durante los últimos meses solo podían entrar a Honduras, empleado una serie de medidas, ciudadanos hondureños y extranjeros residentes en el país, así como miembros del cuerpo diplomático y transportistas, entre otras excepciones.



PRÓXIMA SEMANA REANUDARÁN TRANSPORTE DE PASAJEROS



Los viajeros serán atendidos en las fronteras terrestres entre las 06.00 y las 18.00 horas locales (entre las 12.00 y las 24.00 GMT) señaló la directora del Instituto de Migración.



Desde que se reportaron los primeros dos contagios por coronavirus en Honduras, el pasado 11 de marzo, el país registra 88.245 enfermos, 2.568 fallecidos y 34.964 personas que han superado la enfermedad, según cifras oficiales.



El próximo lunes, las autoridades prevén reanudar, de manera "gradual y condicionada", las operaciones del transporte terrestre internacional para pasajeros, bajo las restricciones de operación establecidas por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).



Honduras avanzó el pasado 29 de septiembre a una segunda fase de la reapertura económica "gradual y progresiva", pese a que médicos especialistas que están al frente de la lucha contra la pandemia han advertido que la actividad podría elevar los contagios.



Las salas de cine, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones y los centros educativos, entre otros, continúan excluidos de la reapertura.



MÉXICO REANUDA DEPORTACIONES EN AUTOBUSES



Tras abrir las fronteras, México reinició hoy la deportación de migrantes hondureños, vía terrestre, afirmó la vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Nelly Jerez.



"Tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad, todo esto va con cambios, agradecer que puedan venir nuestros connacionales con estas pruebas (PCR), eso significa que podrán tener un tránsito más seguro en Guatemala y controlar la xenofobia de la cual nuestros connacionales pueden ser víctimas", explicó Jerez.



Los deportados serán atendidos en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde realizan el trámite migratorio, recibirán alimentos, kits de higiene y se les entrevista para buscar la manera de beneficiarles con programas estatales y oportunidades de empleo, añadió.



Pese a la pandemia, las autoridades mexicanas no han suspendido la deportación de hondureños, vía aérea, y desde el 22 de marzo a la fecha han retornado 10.624 hondureños en vuelos desde México, según cifras oficiales. EFE