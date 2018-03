Honduras recibirá $125 millones de plan regional

Lee también

Estados Unidos (EUA) aprobó los primeros $125 millones para Honduras en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, bloque que además integran El Salvador y Guatemala, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, James Nealon, dijo a periodistas que el viernes pasado informaría a las autoridades de Honduras sobre el primer desembolso aprobado, de un monto global de $750 millones autorizados por Washington para los tres países centroamericanos.La ayuda a los tres países centroamericanos, aprobada por el Congreso durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), es para que impulsen programas de desarrollo a favor de sus pueblos para evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.Nealon no precisó la fecha en que serán desembolsados los $125 millones aprobados para Honduras.Los fondos al parecer serán manejados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).El Gobierno de Honduras, que encabeza el presidente Juan Orlando Hernández, señaló en 2016 que ya tiene definidos los programas sociales en los que se destinarán los fondos aprobados por Estados Unidos.Hernández ha reiterado además que su gobierno también tiene recursos propios, que se sumarán al aporte de Estados Unidos al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.Nealon, que dijo que está “muy orgulloso” de anunciar el primer desembolso para Honduras de esa ayuda, no hizo ninguna referencia sobre las medidas migratorias que está impulsando el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que pueden afectar a miles de centroamericanos.El plan Alianza para la Prosperidad, que busca reforzar las instituciones, mejorar la seguridad y frenar la migración irregular, se acordó tras la llegada masiva a Estados Unidos en 2014 de miles de menores indocumentados, la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que registran los índices más altos de violencia del continente.En el caso de El Salvador, no se ha informado oficialmente sobre algún momento a recibir como parte de ese proyecto regional.