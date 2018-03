Hospital dice que no le han pagado atención a heridos de Chapecoense

Lee también

El director del Hospital San Juan de Dios, Guillermo Molina, aseguró que ha solicitado a los respectivos deudoresálos casiá30.000 dólares que costó la atención médica deálos futbolistas Alan Ruschel y Neto, además del periodista Rafael Henzel,ápero no ha recibido respuesta alguna."Tuve contacto con dos personas de (la aerolínea) LaMia, Marco Rocha y Joseí García, corredores de la aseguradora. Esta es la hora que no nos han solucionado nada. A la Federación Brasileña de Fútbol y a un contacto del equipo Chapecoense también les he cobrado", sostuvo.El médico explicó a la edición digital del diario "El Tiempo" que el hospital tiene obligaciones con sus empleados y proveedores, además de varios proyectos de infraestructura y renovación tecnológica que no han podido iniciar. La tragedia, que sacudió al pequeño club brasileño cuando iba a jugar la primera final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional, enlutó al deporte en todo el mundo.El hecho, que dejó 71 muertos, ocurrió el 28 de noviembre cuando el avión operado por la empresa LaMia chocó contra un cerro a poca distancia de su destino por falta de combustible. En principio, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, uno de ellos fue el San Juan de Dios del municipio de La Ceja, contiguo a Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste).Sin embargo, días después fueron trasladados a centro médicos de mayor capacidad en la ciudad, en donde terminaron su recuperación para regresar a sus países.