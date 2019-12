Hundidos por Trump, un tercio de los Republicanos dejarán el Senado de Nueva York en 2020

Casi un tercio de los senadores Republicanos de Nueva York tienen previsto retirarse antes de las elecciones de 2020, cediendo terreno a los Demócratas liberales.

Siete senadores republicanos de un total de 23 están abandonando el barco, y el último anuncio de retiro se produjo ayer: el senador Joe Robach (Rochester).

Anteriormente ya habían anunciado su retirada sus compañeros de partido Michael Razenhofer (Buffalo), Betty Little (Queensbury), George Amedore (Kingston) y Bob Antonacci (Syracuse), quien dejará su asiento para ser juez.

Los senadores Chris Jacobs (Buffalo) y Rob Ortt (Lockport), quienes están aspirado al Congreso en Washington, posiblemente también saldrán de Albany.

"Cuando pasas de la mayoría y tienes un papel central en el gobierno, a la minoría, es muy desalentador", reconoció a New York Post el ex senador nacional Al D’Amato.

Los Republicanos perdieron ocho escaños durante el ciclo electoral de 2018, en medio del descontento en Nueva York hacia la presidencia de Donald Trump.

Ellos “Ven que no tienen voz. No pueden ser escuchados. Es una pena vergonzosa. No es que puedan superar esto en el próximo ciclo electoral", dijo D’Amato.

Y agregó que "las cosas tienen que empeorar mucho más" antes de que el Partido Republicano regrese, pues sugiere que los votantes se cansarán de que los Demócratas se extralimiten con políticas de extrema izquierda.

Los Demócratas del Senado en Albany también tienen una ventaja de recaudación de fondos, con $3 millones de dólares en su cuenta de campaña, en comparación con el Partido Republicano, con $322 mil, según los documentos presentados.

"No puedo culpar a los Republicanos del Senado por la salida", dijo el presidente del comité de campaña Demócrata , el senador Michael Gianaris (D-Queens). "Es casi un tercio de los miembros con los que comenzaron, y estoy seguro de que no hemos escuchado la última de las partidas".



