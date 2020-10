Huracán Delta amenaza México: el "extremadamente peligroso" ciclón sube a categoría 4 y se dirige a la costa de la península de Yucatán

El poderoso huracán Delta subió este martes a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y amenaza las costas de México.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que a mediodía del martes el ojo del huracán Delta se encontraba a unos 200 km al suroeste de la isla Gran Caimán con vientos máximos sostenidos de 215 km/h.

Se espera que el huracán alcance las costas de la península de Yucatán en la madrugada del miércoles, según el NHC.

Deep moisture associated with Hurricane #Delta will cause heavy rainfall over portions of the Cayman Islands, western Cuba, and the northern Yucatan Peninsula through midweek. This rainfall could lead to significant flash flooding and mudslides. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eTaIGCSBeq