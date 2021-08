Huracán Ida: la "extremadamente peligrosa" tormenta azota el sur de Estados Unidos y deja cerca de un millón de personas sin electricidad

El huracán Ida tocó tierra en Estados Unidos el domingo por la tarde con una intensidad de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h, una de las mayores tormentas en alcanzar el sur del país.

Su llegada coincide precisamente con el aniversario del paso del devastador huracán Katrina por Nueva Orleans hace 16 años.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el "extremadamente peligroso" huracán tocó tierra cerca de Port Fourchon, Luisiana, al mediodía de este domingo.

Al haber alcanzado la categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson, tenía la fuerza suficiente para causar daños severos a edificios, árboles y líneas eléctricas.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre su casa en Ascension Parish, en el área de Baton Rouge.

Se estima que cerca de un millón de personas se quedaron sin electricidad en Luisiana, incluida la famosa ciudad de Nueva Orleans, la más grande del estado. Las autoridades estiman que se tardarán semanas en restablecer el servicio.

Magen Cheramie, una residente del estado, captó el momento en el que el viento hizo volar parte del techo del hospital Lady of the Sea.

El presidente Joe Biden declaró en la noche del domingo el desastre mayor en Luisiana, liberando recursos adicionales para los esfuerzos de rescate y recuperación en el estado.

"Este será un huracán devastador, devastador", enfatizó Biden, más temprano.

Los vientos de Ida al tocar tierra fueron más intensos que los del huracán Katrina de categoría 3, el cual devastó gran parte de la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Imágenes difundidas por el canal local WWLT mostraron la tormenta extrema en Port Fourchon.

Otro video difundido por la cadena ABC mostró uno de los momentos más intensos en ese mismo puerto petrolero ubicado en la costa del Golfo de México.

SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.



LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta pic.twitter.com/OsbrFFK2NM