Huracán Laura: la tormenta toca tierra en Estados Unidos con "marejada catastrófica, vientos extremos e inundaciones"

El huracán Laura llegó a la costa sureste de Estados Unidos este jueves de madrugada con categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con la advertencia de que produciría "marejada catastrófica, vientos extremos e inundaciones".

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el ojo de Laura tocó tierra en el distrito de Cameron de Luisiana a la 01:00 am hora local (06:00 GMT) y urgió a la población a protegerse.

El huracán, que registraba vientos de hasta 240 km/h, bajó a categoría 2 tras tocar tierra y se espera que se convierta en tormenta tropical en las próximas horas.

Laura es una de las tormentas más poderosas que han azotado la costa del Golfo estadounidense en la historia.

Por el momento no se ha registrado ninguna víctima mortal, aunque con el amanecer se están haciendo evidentes los numerosos daños materiales causados por el huracán a su paso por Luisiana.

Las primeras imágenes de Lake Charles, en Luisiana, muestran escombros, ventanas rotas y árboles arrancados del suelo.

"El ojo de Laura se prevé que atraviese el noroeste de Luisiana a lo largo del jueves y por Arkansas en la noche del jueves, y por el valle del Misisipi el viernes", informó el NHC.

El NHC pidió a los residentes de las proximidades de la ruta de la "catastrófica" tormenta que "tomaran acción inmediata para proteger sus vidas...en una habitación interior reforzada y lejos de ventanas".

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheiss pic.twitter.com/WwNUjwfruu