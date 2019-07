ICE arrestó sólo a 35 inmigrantes la primera semana de grandes operativos anunciados por Trump

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron solamente a 35 inmigrantes durante las grandes redadas anunciadas por el presidente Donald Trump que tenían como objetivo al menos a 2,000 personas.

Este reporte corresponde únicamente a una semana de operaciones y no se mezcla con datos de otros operativos, ya que el director de la agencia, Matthew Albence, dijo a The New York Times, que en los últimos meses ha habido cientos de capturas.

El presidente Trump anunció la operación antes de que realmente sucediera, lo que podría haber dado a las personas el tiempo suficiente para abandonar sus hogares para evadir el arresto, y les dio a los defensores tiempo para informar a las familias sobre sus derechos.

La redada tenía como objetivo exacto a 2,105 personas que han recibido órdenes finales de deportación, una lista supuestamente liberada en febrero.

"No conozco a ninguna otra población donde la gente diga cómo evitar el arresto como resultado de una actividad ilegal", lamentó el funcionario. “Ciertamente nos hace más difícil realizar estas órdenes emitidas".

El funcionario indicó que ICE no informa cuando realiza sus operativos, tal como se confirmó al solicitar detalles de las redadas en 10 ciudades, las cuales derivaron en acciones aisladas o "miniredadas".

Ante las alertas, la agencia ha cambiado de estrategia, indicaron activistas, quienes sugieren a los inmigrantes en peligro de deportación mantenerse en alerta y seguir los mismos consejos ante una eventual redada.

1. Evitar huir.

2. NUNCA mostrar una identificación falsa.

3. Respete a los oficiales migratorios.

4. NUNCA renuncie a su derecho de defensa y realizar una llamada telefónica.

5. NUNCA firme documentos sin asesoría legal.



