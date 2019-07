ICE se lanza a la calle y distritos se alistan a defender a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que el Gobierno iniciará mañana redadas masivas en nueve ciudades del país para deportar a "miles" de indocumentados, y dijo que planea visitar en algún momento un centro de detención para inmigrantes.

Trump respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) empezará sus redadas este domingo, como adelantaron el jueves varios medios.

"Es una operación enorme, si se ha filtrado que va a comenzar no pasa nada, empieza el domingo, y vamos a sacar de aquí a miles de indocumentados", aseguró Trump antes de emprender un viaje a Wisconsin y Ohio.

"Tengo una obligación de hacerlo (...). Si entran ilegalmente, se van fuera", subrayó.

"Siempre centramos todo lo que podemos en los criminales antes de hacer nada más. A los miembros de MS-13 los estamos deportando de miles en miles", defendió.

"Buscamos específicamente a maleantes, pero no puede ser que la gente entre en nuestro país sin superar un proceso. (...) Si la gente entra a nuestro país ilegalmente, pues les expulsamos legalmente. Es muy sencillo", agregó.

Según los funcionarios consultados por el diario The New York Times, el ICE buscará primero a unos 2,000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a sus audiencias.

La operación se centrará en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado). Estaba previsto que también hubiera redadas en Nueva Orleans (Luisiana), pero el ICE confirmó que suspenderá la operación en esa ciudad debido a la cercanía de la tormenta tropical Barry.

Ayer, autoridades de inmigración comenzaron a llegar al área agrícola de Immokalee, en el suroeste de Florida y con gran población hispana. Residentes de Immokalee, en el condado de Collier, han reportado una fuerte presencia de oficiales del ICE.

Se trata de una comunidad agrícola con unos 27,000 habitantes, en su gran mayoría hispanos, según estimativos de 2017 de la Oficina del Censo, que no estaba incluida en las 10 ciudades en las que se cree se centrarán.

Una portavoz de ICE, Tammy Spicer, no quiso confirmar a los medios el hecho "por cuestiones de seguridad", pero según el canal NBC de Miami fuentes oficiales le confirmaron la presencia de ICE en Immokalee, unos 60 kilómetros (40 millas) al este de la ciudad costera y turística de Naples.

La congresista de la Asamblea de Nueva York Catalina Cruz destacó que su distrito del barrio de Queens es donde más indocumentados hay de todo el estado, por lo que ha lanzado una campaña para que sus residentes sepan cómo actuar este fin de semana. Además, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, reforzó las medidas de protección que ofrece la ciudad a los indocumentados. Chicago ofrece protección desde 1986 y desde el año pasado rige una ley que la extiende a Illinois.