Ida: el huracán deja graves inundaciones y a cerca de un millón de personas sin electricidad en el sur de Estados Unidos

Al menos un muerto, severos daños materiales, lluvias torrenciales y más de un millón de personas sin electricidad es el saldo inicial del paso del huracán Ida por EE.UU., que ha sido degradado a tormenta tropical luego de tocar tierra.Sin embargo, las autoridades temen que la inspección de los daños durante este lunes pueda ofrecer una imagen más certera del impacto. "La luz del día traerá imágenes horribles a medida que se evalúen los daños", tuiteó Shauna Sanford, directora de comunicaciones del gobernador de Luisiana.El presidente Joe Biden había dicho anteriormente que Ida sería "potencialmente mortal" y el Centro Nacional de Huracanes advirtió que las fuertes lluvias todavía pueden causar inundaciones en partes del estado.Sin embargo, medios locales informan que esta vez los diques contra inundaciones de Nueva Orleans, fortalecidos después de que el huracán Katrina matara a 1.800 personas en 2005, hasta ahora han hecho su trabajo.

Los vientos de Ida al tocar tierra fueron más intensos que los de Katrina.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que los diques se habían mantenido "en su mayor parte", aunque la marejada ciclónica, la lluvia y el viento todavía habían tenido un impacto "devastador" en todo el estado.

Ida tocó tierra en Estados Unidos el domingo por la tarde con un huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h, una de las mayores tormentas en alcanzar el sur del país.

Su llegada coincidió precisamente con el aniversario del paso del devastador huracán Katrina por Nueva Orleans hace 16 años.

Al haber alcanzado la categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson, tenía la fuerza suficiente para causar daños severos a edificios, árboles y líneas eléctricas.

La velocidad del viento comenzó a decaer a medida que el huracán fue moviéndose hacia al interior el lunes por la mañana.

Tras tocar tierra, la tormenta se fue ralentizando, moviéndose hacia el noroeste a 16 km por hora, según el Centro Nacional de Huracanes.

El hecho que disminuyera su velocidad al llegar a la costa no es una excepción, sino una tendencia preocupante que ha estado observándose en las últimas décadas.

Cuando esto ocurre, la tormenta genera una devastación mucho mayor, dado que los vientos y las lluvias azotan una región en particular por un tiempo más prolongado.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre su casa en Ascension Parish, en el área de Baton Rouge.

Las autoridades estiman que se tardarán semanas en restablecer el servicio de electricidad.

Magen Cheramie, una residente del estado, captó el momento en el que el viento hizo volar parte del techo del hospital Lady of the Sea.

El presidente Joe Biden declaró Luisiana zona de desastre, liberando recursos adicionales para los esfuerzos de rescate y recuperación en el estado.

SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.



LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta pic.twitter.com/OsbrFFK2NM