Identifican a protagonista de agresión racista en avión de Ryanair (VIDEO)

David Mesher, un hombre de 70 años y extrabajador de ferrocaril en Londres (Inglaterra), ha sido identificado como el agresor de la anciana Delsie Grey en un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair que saldría de Barcelona.

Según dailymail.co.uk, los vecinos de Mesher lo describieron como un "raro" y "acosador". Un excompañero de trabajo dio una versión diferente, asegurando que en su empleo trataba con la gente y nunca fue grosero con nadie.

La gestión del problema hecho por Ryanair ha sido criticada: la señora Grey fue movida de su asiento y el incidente no fue reportado a las autoridades. Más tarde, la aerolínea aseguró haber denunciado el indicente a la policía inglesa. En la investigación también forma parta la policía de España.

En el video se escucha cómo los auxiliares de vuelo de Ryanair le piden al presunto agresor que no sea "grosero" y que se calme, mientras que otros pasajeros abogan por que lo expulsen inmediatamente del aparato que operaba el vuelo FR015.

A pesar de que el pasajero llamó a la mujer "fea negra cabrona", "fea vaca estúpida" y le dijo que no le hablase "en una lengua extranjera", él permaneció en el avión, lo que ha generado indignación en la redes sociales y críticas hacia Ryanair.

Según el diario "Irish Times", todo comenzó cuando la mujer, de 77 años, no pudo moverse rápidamente de su asiento de pasillo para dejar pasar al hombre para que ocupase el suyo junto a la ventanilla.

"No me importa si es una puta discapacitada o no, si le digo que se aparte se tiene que apartar", advirtió Mesher, ya sentado en su asiento, desde donde continuó enfrentándose a su compañera de fila.

En las imágenes, también se escucha a la mujer decirle al hombre que "apesta" y que "necesita lavarse", antes de pedir a la tripulación que la cambie de sitio para poder sentarse junto a su hija.

La mujer explicó que su madre forma parte de la llamada "Generación Windrush", que llegó a trabajar de Jamaica a Reino Unido en los años 60 por invitación del Gobierno. El nombre procede del de un barco de pasajeros con el que fueron traídos a Inglaterra los primeros inmigrantes del Caribe. La anciana había viajado a España en el primer aniversario de la muerte de su marido para que la fecha fuera menos dolorosa para ella, añadió su hija.

Este caso empeora aún más la imagen de la compañía Ryanair, que se enfrenta ya con huelgas y protestas de sus empleados, que la acusan de pagar bajos salarios y de malas condiciones laborales.

En medio de la crisis, la aerolínea informó que por primera vez en cinco años tuvo una caída en las ganancias. El beneficio se redujo en los primeros seis meses del ejercicio fiscal en un siete por ciento, a 1,200 millones de euros. Las causas del retroceso fueron, según la compañía, las huelgas, el aumento del precio del queroseno, los precios más bajos de los billetes y las compensaciones a las que obliga la ley de derechos del pasajero de la Unión Europea (UE).