Imaginar protección de “osos polares amigos” para cruzar el mar, así es la travesía de un niño refugiado

Nawwar es un niño sirio de siete años que desde hace aproximadamente tres meses vive en Berlín, capital de Alemania.Llegar de su país hasta ese destino no fue fácil. Él, como los miles de sirios que huyen de la guerra hacia Europa, tuvo que hacer un largo viaje lleno de peligros.Su experiencia ha sido relatada brevemente en un corto de UNICEF que dura poco más de minuto y medio y ha sido visto más de 250 mil veces. El material forma parte de la campaña "Para cada niño #UnActoDeHumanidad", con la que se busca visibilizar la situación de miles de niños refugiados, víctimas de la guerra."Es increíble lo lejos de donde él viene. Salió de Siria, atravesó Turquía, después Grecia y llegó a Alemania", cuenta asombrado Alec, un niño alemán de 7 años y amigo de Nawwar que aparece en el mismo video.A su corta edad, Nawwar cuenta que ya tuvo que pasar por "un viaje realmente duro". "La parte más difícil fue dormir sobre las piedras y subir montañas y bajar montañas, y en barco", relata.De acuerdo con la organización humanitaria, Awwar imaginaba que estaba protegido por osos polares amigos durante la peligrosa travesía por el mar, mismo donde han muerto cientos de refugiados producto de naufragios en embarcaciones sobrecargadas."Vimos osos polares amistosos. La mejor parte de mi viaje fueron los osos blancos", dice él mismo.La crisis de refugiados no está ni cerca de acabarse, según los constantes arribos de personas que buscan un hogar lejos de la guerra. Y por estos días, estas personas deben enfrentar un nuevo peligro: la ola de frío que actualmente azota a Grecia, una ruta recorrida por la mayoría.Este miércoles se conoció que Atenas enviaría un barco de la marina de Guerra hacia la isla de Lesbos para albergar a refugiados que están sufriendo por las bajas temperaturas. Esto, luego que varias organizaciones humanitarias -incluso la Unión Europea- se quejaron de que Atenas no estaba haciendo lo suficiente en favor de las personas que sufrían frío en la isla, con temperaturas bajo cero y nevadas casi permanentes.