"Impeachment" a Trump: Jeff Van Drew, el legislador demócrata que votó en contra del juicio político al presidente y se cambió al Partido Republicano

Jeff Van Drew estuvo sentado en la bancada del Partido Republicano durante gran parte de la larga sesión del miércoles en la que la Cámara de Representantes de Estados Unidos debatió sobre el histórico impeachment a Donald Trump.

Cuando llegó la hora decisiva, este legislador votó en contra de abrir el juicio político contra el mandatario estadounidense, quien enfrentará un proceso en el Senado bajo cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Van Drew no fue el único que se opuso. Hubo 197 votos en contra por lo que su decisión probablemente habría pasado inadvertida sino fuera por el detalle de que él es miembro del opositor Partido Demócrata .

Este congresista electo por el estado de New Jersey fue uno de los tres legisladores demócratas que el miércoles se opusieron al impeachment .

Los otros dos fueron Jared Golden, de Maine; y Collin Peterson, de Minnesota.

El legislador por New Jersey, no obstante, se diferencia de sus dos colegas en otro detalle no menos importante: decidió que esta misma semana se cambiará a las filas d el Partido Republicano.

¿Qué ocurrió?

Una curul en riesgo

La oposición de Van Drew al impeachment a Trump era conocida desde hace tiempo.

Getty Images Van Drew no solamente votó en contra del "impeachment" sino que se pasó a las filas del Partido Republicano.

De hecho, en octubre pasado, él y Peterson fueron los dos únicos legisladores demócratas que votaron en contra de la apertura de la investigación para el entonces hipotético juicio político contra el presidente.

"Yo desde hace tiempo dije que estaba en contra del impeachment porque creo que se utilizó inapropiadamente en este caso. Esto no se trata de si te gusta o no Donald Trump . Esto se trata sobre el uso apropiado de una de las medidas más graves que puede tomarse en Estados Unidos", dijo Van Drew a los periodistas tras la votación del miércoles.

Fue por ello, según explicó, que decidió sentarse junto a los republicanos. "Sentí que era lo apropiado".

Su posición y su voto, sin embargo, encuentran también una explicación en las condiciones de su circuito electoral, según destacan los especialistas en política estadounidense.

Van Drew fue electo por primera vez al Congreso dentro de un circuito conservador de Nueva Jersey en el que Trump ganó con cinco puntos de ventaja en 2016.

La candidatura del legislador se vio beneficiada por el hecho de que su rival republicano terminó perdiendo el apoyo de su partido antes de las votaciones por haber hecho comentarios racistas.

Así, de cara a la revalidación de su cargo en las elecciones de 2020, el tema del impeachment colocaba a Van Drew en una postura incómoda : si votaba a favor, corría el riesgo de perder el apoyo de sus electores en los comicios generales; pero si votaba en contra le podía surgir competencia interna dentro del Partido Demócrata.

De hecho, el anuncio de su oposición al juicio político le colocó en una situación difícil ante el liderazgo del partido en su estado y debilitó sus opciones para mantener su puesto como candidato demócrata en su distrito.

Getty Images El rechazo de Van Drew a apoyar el "impeachment" no era bien visto por el liderazgo demócrata.

El descontento estimulaba a otros miembros del partido a disputarle la candidatura y las encuestas indicaban que la mayoría de los votantes en las primarias demócratas serían menos proclives a apoyar a Van Drew si este se oponía al impeachment .

Ante esta situación, el legislador parece haber optado por hacer una fuga hacia adelante.

Según informó The New York Times , Van Drew estuvo en contacto con asesores de Trump y el viernes pasado habría tenido una reunión privada en la Casa Blanca con el mandatario, quien habría dado el visto bueno para su cambio de partido, lo que incrementaría sus opciones de mantener la curul aunque ahora como legislador republicano .

Este jueves, Trump hizo oficial el cambio de filiación del legislador por New Jersey.

" Un anunció muy grande... Jeff se unirá al Partido Republicano ", dijo Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con Van Drew.

El congresista, por su parte, dijo que cree en lo que el mandatario está haciendo con la economía estadounidense y que había llegado a la conclusión de que encajaba mejor en su formación.

Demócratas que también se opusieron

Las difíciles condiciones de su distrito también explican la posición del demócrata Collin Peterson.

Este legislador de Minnesota, de 75 años de edad, es reconocido por ser uno de los congresistas demócratas más conservadores que hay en todo el Congreso.

Getty Images Collin Peterson es un congresista demócrata electo en un distrito en el que Trump obtuvo 31 puntos de ventaja en 2016.

Peterson lleva 28 años como congresista y es visto como el único demócrata capaz de ganar las elecciones en su distrito, en el cual Trump obtuvo una ventaja de 31 puntos en las elecciones de 2016.

Al mismo tiempo, ser popular en un distrito conservador también implica tener algunas posturas divergentes con las ortodoxias liberales. En el caso de Peterson, esto es palpable -por ejemplo- en el hecho de que en su momento votó en contra de la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud impulsada por el gobierno de Barack Obama (más conocida como Obamacare).

La situación del demócrata Jared Golden no es muy distinta.

Este legislador, de 37 años de edad, obtuvo su curul tras arrebatársela por poco el año pasado a un congresista republicano en el estado de Maine.

Además, este exmarine que estuvo en Irak y Afganistán trabajó en el pasado como asistente de la senadora republicana Susan Collins.

Getty Images El legislador Jared Golden votó a favor del impeachment por abuso de poder pero en contra del cargo de obstrucción al Congreso.

A diferencia de sus colegas Van Drew y Peterson, Golden votó a favor del impeachment por el cargo de abuso de poder y en contra por el cargo de obstrucción al Congreso.

Para explicar su voto, escribió una declaración de 2.000 palabras en la que indicaba que no podía apoyar la acusación de obstrucción al Congreso porque sentía que los legisladores no habían agotado todas las instancias legales para obligar a Trump a colaborar con la investigación .

"Antes de emplear nuestro increíble poder para hacer un juicio político a un presidente en ejercicio, debemos primero agotar todos los recursos legales o, cuando menos, darle una oportunidad a los tribunales", escribió.

Pese a todo, su voto dividido le valió para ser criticado tanto por demócratas como por los republicanos.

