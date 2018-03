Impedirán ingreso de personas de otros países desde EUA

Lee también

El Gobierno de México dijo ayer que impedirá las deportaciones de personas de terceros países desde Estados Unidos a su territorio, previstas en un memorando que publicó el martes el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.“Sería, francamente, una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían. Nosotros también tenemos control de nuestras fronteras”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.El conflicto entre los dos países volvió a escalar poco antes de la llegada ayer a México de los secretarios estadounidenses de Estado y de Seguridad Nacional, Rex Tillerson y John Kelly, en la primera visita de funcionarios de la administración de Donald Trump.El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer el martes dos documentos que contemplan deportaciones masivas y la deportación de personas de cualquier nacionalidad al país, por cuyas fronteras hayan ingresado.Decenas de miles de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, pero también haitianos y de otras nacionalidades, ingresan de manera ilegal por la frontera desde México a Estados Unidos, por caminos que incluyen zonas desérticas y montañas.Videgaray dijo ante diputados mexicanos que en el momento en que se pretenda deportar a México a personas que no sean mexicanas se iniciará “un proceso de exigirle al Gobierno de Estados Unidos en cada caso que acredite la nacionalidad de la persona que está enviando”.“Si el Gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos”, declaró.Los memorandos de Estados Unidos fueron firmados ayer.