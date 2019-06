El brutal caso de violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años que expuso las tensiones religiosas dentro de Cachemira

Press Trust of India En Cachemira hubo protestas por el incidente en el mes de febrero de 2018.

El caso causó conmoción y expuso las tensiones religiosas dentro del estado de Jammu y Cachemira, en el norte de India, limítrofe con China y Pakistán.

Una niña musulmana de ocho años fue violada, torturada y asesinada por un grupo de hombres y su cuerpo fue encontrado en un bosque cerca de la ciudad de Kathua en enero de 2018.

Este lunes, seis de los ocho hombres detenidos inicialmente fueron declarados culpables por un tribunal especial.

El crimen golpeó a la comunidad y puso de manifiesto las grietas existentes en la región de Jammu y Cachemira, administrada por India, entre la población mayoritariamente hindú de Jammu y la población musulmana mayoritaria en el valle de Cachemira.

Jammu y Cachemira es una de las zonas en disputa dentro de Cachemira, donde hay una rebelión armada contra el gobierno indio desde 1989.

La ciudad de Kathua es predominantemente hindú.

La niña desapareció a principios de enero de 2018 y su cuerpo golpeado fue descubierto casi tres semanas después.

Según los investigadores, fue confinada en un templo local durante varios días, donde le proporcionaron sedantes para mantenerla inconsciente.

El escrito de acusación policial alegó que fue "violada durante días, torturada y luego finalmente asesinada" .

También argumentó que la niña fue atacada porque los hombres querían aterrorizar a los miembros de su tribu , conocida como Gujjars , para obligarlos a marcharse de la zona.

Esta tribu es nómada y pastoril y utiliza tierras públicas y bosques para el pasto del ganado, lo cual causó tensiones con residentes hindúes de la región.

Los fuertes sentimientos en torno al caso llevaron al tribunal superior a trasladar el juicio de Jammu y Cachemira a un tribunal en Pathankot, en el estado norteño de Punjab, y comenzar de nuevo.

Entre los acusados de violación y asesinato había un funcionario del gobierno retirado, cuatro oficiales de policía y un menor .

AFP Vigilia en Delhi, capital de India, en protesta por la violación y asesinato de la niña de ocho años.

Siete de ellos fueron juzgados y seis fueron condenados este lunes. Los detalles de las penas acordadas a cada uno de los condenados serán anunciados a lo largo del día.

El menor será juzgado por separado.

India introdujo recientemente una nueva ley que castiga con la pena de muerte a los condenados por violar a un menor de 12 años.

Tras el veredicto, el abogado que representa a la familia de la víctima le dijo a la BBC que fue una "victoria del espíritu constitucional" . Y añadió que "el país entero luchó en este caso, sin importar las afiliaciones religiosas".

El abogado que representa a los hombres dijo que el caso se basó en "pruebas circunstanciales" y pidió que a los condenados se les aplique la menor condena.

Añadió que hay circunstancias mitigantes, incluido el hecho de que los hombres son los únicos que sostienen a sus respectivas familias.

"Lograremos justicia para nuestra hija"

Divya Arya, BBC News, Anantnag

Cuando me encontré con la madre de la niña, estaba en una colina junto con su hija mayor y otros miembros de la familia.

Estaban rodeados de sus ovejas y cabras y no sabían que se había emitido un veredicto.

Cuando le conté a la madre que seis de los acusados habían sido condenados, empezó a llorar y me bendijo por llevarle buenas noticias.

Dijo que la familia no puede permitirse viajar a Pathankot para escuchar el veredicto porque la venta de ganado es su única fuente de ingresos.

"Siempre he creído en la justicia y Dios me dio fuerza para luchar por ella", afirmó.

También añadió que si los dos principales acusados no son sentenciados a muerte, ella y su esposo recurrirán la sentencia. "No comeremos ni beberemos, pero lograremos justicia para nuestra hija", dijo.

La hermana mayor de la niña, que tiene 15 años, dice que ella y otras chicas de su edad viven ahora "con miedo constante a los hombres hindúes" y nunca salen de casa a no ser que estén acompañadas por algún miembro de la familia.

AFP El tribunal dio a conocer el veredicto en medio de una fuerte presencia policial.

Aunque sobre el caso se informó de inmediato en la parte de Cachemira administrada por India, en el resto del país no alcanzó los titulares hasta abril, después de que grupos hindúes marcharan en apoyo de los acusados.

Pero a medida que los detalles de las lesiones infligidas a la niña se iban haciendo públicas, ciudadanos indios horrorizados protestaron en todo el país .

La indignación creció después de que dos ministros del gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP) asistieran a una manifestación en apoyo de los hombres acusados.

El BJP gobierna en el estado en coalición con el partido regional Partido Democrático del Pueblo (PDP).

"La cara de mi hija todavía me persigue y ese dolor nunca me abandonará . Cuando veo a otras niñas de su edad jugando a mi alrededor, se me rompe el corazón", dijo la madre a la BBC en una entrevista previa en la casa de la familia.

