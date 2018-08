Indocumentados discapacitados se organizan en EUA

Un grupo de indocumentados latinos con discapacidades físicas ha formado una organización en California (EUA) con la que pretende exponer el "efecto de las migraciones forzadas" y pedir a las autoridades que se regularice su situación migratoria.

"Ya que nos une el mismo mal, juntos queremos hacerles ver a las autoridades que somos seres humanos, para que tengan un poco de consideración", señaló el hondureño José Luis Hernández, miembro de la organización Inmigrantes Latinos con Discapacidades del Condado de Los Ángeles.

El objetivo es "que las autoridades vean el efecto en nosotros de las migraciones forzadas", agregó Hernández, quien perdió un brazo y una pierna en 2006, mientras viajaba en La Bestia, la red de trenes de carga que miles de migrantes utilizan como modo de transporte para atravesar México rumbo a EUA.

Además de Hernández, quien tramita asilo político en Estados Unidos, otro de los discapacitados fundadores de este grupo es el hondureño Benito Murillo, quien camina con muletas desde que sufrió amputaciones de un brazo y una pierna en un accidente en el mismo tren.

Ambos centroamericanos emigraron por amenazas de muerte de pandilleros en Honduras, mientras que las mexicanas Paulina Ruiz y Dolores Gutiérrez, ambas en sillas de ruedas por paraplejia, invocaron "por humanidad" gozar de los mismos beneficios que los residentes.

Hernández, de 32 años, conoce a otros 15 hondureños amputados en la ruta del inmigrante y que viven en varios estados, "pero hay cientos de todos los países y la mayoría han sufrido accidentes en Estados Unidos trabajando y viven sin beneficios", contó.

El centroamericano urge a discapacitados indocumentados que ingresen al sitio en internet www.immigrantswithdisabilities.org o contactar por teléfono a The Church of the Epiphany, de Los Ángeles.

Murillo dijo a Efe que después de recuperarse de las amputaciones en México, fue deportado por las autoridades mexicanas a su natal Honduras, pero en 2017 emigró "de nuevo en muletas".

"Si no estamos unidos, no podremos hacer nada", declaró Murillo, quien solicitó "asilo político" en el puesto fronterizo de San Ysidro, sur de California.