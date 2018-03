Interceptan 2 lanchas en el Pacífico de Guatemala con 180 paquetes de cocaína

Lee también

Dos lanchas que transportaban 180 paquetes de cocaína fueron interceptadas en el Pacífico de Guatemala por las autoridades locales, que arrestaron a tres personas, todas de nacionalidad guatemalteca.La Policía Nacional Civil (PNC) informó hoy de que el operativo, llevado a cabo por la Fuerza Especial Naval del Ejército, se realizó anoche, aunque no fue hasta esta madrugada cuando las dos lanchas, "Maravilla" y "La Ostra", atracaron en el Comando Naval del Pacífico.En el interior, los agentes de Policía localizaron tres tulas (paquetes) y junto con fiscales del Ministerio Público (MP-Fiscalía) comprobaron que se trataba de cocaína.La fiscalía identificó a los tres detenidos como Julio Nery G. C., 49 años, Ever Ernesto R. G., 20 años, y Luis Ernesto H. G., de 47 años.Hasta el pasado día 12 de marzo se habían incautado en Guatemala este año 1,9 toneladas de cocaína, mientras que en 2016 se decomisaron 12,8 toneladas, una cifra considerada "récord" por las autoridades locales.El 2 de marzo, el Gobierno de Washington advirtió de que los países centroamericanos siguen conformando el gran corredor para el tráfico de cocaína desde América del Sur hacia suelo estadounidense, pasando por México.El 90 % de la cocaína que llegó al mercado de Estados Unidos en 2016 pasó por el corredor centroamericano, según el informe anual de su Gobierno sobre narcotráfico en el mundo, que incluye a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica entre los mayores países de tránsito de drogas del mundo.Sobre Guatemala, el documento advierte que de por su territorio se trafican alrededor de 1.000 toneladas métricas (MT) de cocaína al año, la gran mayoría destinadas al mercado estadounidense, aprovechándose de las fronteras porosas del país, la sobrecarga de las agencias policiales y la "ausencia de una presencia permanente" de las fuerzas del orden.