Investigación de la CIA concluye que príncipe árabe dio la orden de muerte del periodista Jamal Khashoggi

La investigación que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi ha revelado que la orden de su muerte vino del príncipe de Arabia, Mohammed bin Salman, a pesar que el gobierno árabe ha dicho que no tiene nada que ver con el hecho.

Según los datos obtenidos, 15 agentes árabes viajaron en un avión gubernamental hacia Estambul (Turquía) y cometieron el asesinato el pasado octubre. El periodista árabe era corresponsal del The Washington Post, y fue contactado por el hermano del principe árabe, Khalid bin Salman, para que fuera al consulado de Arabia Saudita en Estambul y recogiera los documentos para casarse con una mujer turca. La investigación no ha podido determinar si Khalid sabía del atentado o no.

El gobierno árabe ha ofrecido múltiples explicaciones, llegando a contradecirse en muchas de ellas, y generando sospecha en la inteligencia estadounidense.