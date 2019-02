Invitan al Estado de la Unión a Sandra Díaz, quien trabajó como indocumentada para Trump

El congresista demócrata de California Jimmy Gómez (CA-34) anunció que Sandra Díaz, una inmigrante de Costa Rica que trabajó como ama de llaves indocumentada de Donald Trump entre 2010 y 2013, lo acompañará como invitada al discurso del Estado de la Unión.

Sandra, que desde entonces se ha convertido en residente legal, fue una de las muchas trabajadoras indocumentadas en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, donde fue responsable de atender la residencia personal de Trump y tuvo interacciones ocasionales con él.

Sus supervisores, que supuestamente eran conscientes de su estado indocumentado en ese momento, la obligaron a realizar ciertos trabajos contra su voluntad, la sometieron a abusos físicos y verbales y la amenazaron con deportarla.

Sandra dejó el trabajo en 2013. Morales y Díaz, cuya historia reveló el New York Times, trabajaron para el club de golf que el grupo empresarial del magnate tiene en Bedminster (New Jersey),

En el siguiente video, Victorina Morales y Sandra Díaz describen cómo trabajaron para Trump cuando eran inmigrantes indocumentadas.

"Cuando conocí a Sandra, me inspiré en su historia y su coraje", dice el congresista Gómez.

"No es una hazaña pequeña para un migrante de Costa Rica enfrentarse a un acosador e hipócrita en la Casa Blanca. Ella es una prueba viviente de que el presidente Trump no podría estar más equivocado, tanto moral como de hecho, cuando demoniza a los que vienen a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aparentemente, la Organización Trump no tuvo problemas en contratar a inmigrantes indocumentados como Sandra para que pulieran sus palos de golf, les sirvieran bebidas y hicieran sus camas. Tratar a estas personas trabajadoras con dignidad, sin embargo, fue claramente un puente demasiado lejos".

El invitado del congresista Jimmy Gómez al Estado de la Unión 2018 fue Itayu Torres, un DREAMer y receptor de DACA de su distrito.

Trump se dirigirá el 5 de febrero a ambas cámaras del Congreso y, posteriormente, el Partido Demócrata dará su respuesta, que será pronunciada en español por el fiscal general de California, Xavier Becerra, y en inglés por la excandidata a la gobernación de Georgia Stacey Abrams.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.