Iota | "Ríos desbordados, puentes caídos y pueblos inundados": los destrozos de la potente tormenta en el Caribe colombiano y Centroamérica

Aunque a su paso por Nicaragua se degradó rápidamente de huracán categoría 4 a tormenta tropical, Iota dejó tras de sí una estela de destrucción y catástrofe.

Árboles caídos, tejados arrancados de las casas, postes de electricidad derribados, desbordes y peligrosos deslaves son los principales efectos del paso de Iota el martes por Nicaragua.

En su paso por Centroamérica, la tormenta tropical Iota dejó al menos 10 muertos, seis de ellos en Nicaragua, según informó la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

El gobierno comunicó que más de 45.000 personas fueron evacuadas y repartidas entre 250 albergues por todo el país.

En Honduras, donde el ojo de Iota entró en horas de la tarde del martes, la tormenta dejó fuertes lluvias por todo el país. Numerosas localidades reportaron inundaciones.

La tormenta se degradó a depresión tropical a su paso por El Salvador este miércoles.

"Ya van 12 horas de que se perdió comunicación con la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas. Nicaragua es escenario de ríos desbordados, puentes caídos y pueblos inundados. 33 municipios están sin internet ni telefonía", dijo desde la región en la tarde del martes el periodista nicaragüense Ismael López.

"Tengo colegas que están en la zona del huracán, pero desde la madrugada no sé nada de ellos porque se perdieron las telecomunicaciones", le contó López a BBC Mundo.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, expresó en Twitter su solidaridad con los damnificados:

I’m keeping in my prayers all of our friends and neighbors in Hurricane Iota’s path and those impacted by Hurricane Eta across Central America. The increasing frequency of these powerful storms is another reason that fighting climate change will be one of my top priorities.