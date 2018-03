“Irán está jugando con fuego. ¡Yo no seré tolerante!”: Donald Trump

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017

Professional anarchists, thugs and paid protesters are proving the point of the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017

"Irán está jugando con fuego. No aprecian lo amable que fue con ellos el presidente (Barack) Obama. ¡Yo no lo seré!", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter a primera hora de la mañana. Luego, procedió a la firma de una nueva orden ejecutiva para endurecer las sanciones económicas hacia Irán, por su reciente prueba de misiles balísticos, y advirtió de que tomará más medidas para contrarrestar el "comportamiento beligerante e ilegal" de Teherán.Tras dicha firma, el Departamento del Tesoro Nacional de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a 13 individuos y 12 entidades relacionados con el programa de misiles balísticos de Teherán. "Esto son solo pasos iniciales en respuesta al comportamiento provocativo de los iraníes", advirtió Michel Flynn, asesor de seguridad del presidente Trump, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Blanca, según informaron medios de comunicación en EUA como CNN, FOX News y CBS News.Según Flynn, "la comunidad internacional ha sido demasiado tolerante" con el "comportamiento beligerante e ilegal" de Irán, que a su juicio no ha hecho más que aumentar desde la firma del acuerdo nuclear en 2015. "El ritual de hacer una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU y emitir un comunicado fuerte no es suficiente. La Administración de Trump no tolerará más las provocaciones de Irán que amenacen nuestros intereses", dijo Flynn. "Los días de cerrar los ojos ante las acciones hostiles y beligerantes de Irán hacia Estados Unidos y el mundo se han acabado", agregó.De igual forma, Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, no descartó que Trump pueda recurría a acciones militares para hacer frente a “las amenazas” de Irán. "A él (Trump) no le gusta telegrafiar sus medidas" antes de tomarlas, aseguró Spicer en su conferencia de prensa diaria.Las nuevas sanciones no violan, según el Tesoro, los compromisos que asumió Estados Unidos dentro del acuerdo nuclear firmado con Irán y otras cinco potencias, por el que levantó las restricciones vinculadas al programa atómico iraní, pero no las de otro tipo. Las sanciones impuestas hoy prohíben el acceso al sistema financiero estadounidense y la negociación con empresas de EUA a los 25 individuos y entidades afectados, además de dificultar sus negocios con compañías extranjeras.Esas tensiones con Irán ya han aumentado a raíz de la decisión de Trump de suspender por tres meses la emisión de visados a los nacionales de Irán y otros seis países de mayoría musulmana, lo que provocó que la República Islámica aplicara una medida recíproca contra los ciudadanos estadounidenses.