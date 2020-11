Irán: qué se sabe del asesinato del científico más importante del programa nuclear iraní del que el gobierno acusa a Israel

Reuters Mohsen Fakhrizadeh fue atacado en su automóvil con explosivos y disparos, según reportes de las agencias estatales iraníes.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Israel del asesinato de su más importante científico nuclear este viernes y dijo que su muerte no interrumpiría el programa nuclear del país.

Rouhani también adviritó que Irán tomaría represalia por el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh en cualquier momento que decida hacerlo.

Israel no ha comentado al respecto, pero con anterioridad acusó al científico de estar detrás de un programa de armas nucleares encubierto.

Mohsen Fakhrizadeh era considerado por las agencias de inteligencia de occidente como el cerebro detrás del programa secreto de armas nucleares de Irán y el "padre de la bomba iraní".

La noticia del asesinato se produce en medio de una creciente preocupación internacional por el incremento en la cantidad de uranio enriquecido que produce Irán y amenaza con escalar la tensión con Estados Unidos y su cercano aliado Israel en torno a su programa nuclear.

Teherán ha sostenido históricamente que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Reuters Fakhrizadeh tenía el cargo de jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa.

¿Cómo reaccionó Irán?

En un comentario por televisión este sábado, el presidente Rouhani afirmó que su país respondería "en su debido tiempo" pero que el asesinato de Fakhrizadeh no llevaría a Irán a tomar decisiones apresuradas.

"Los enemigos de Irán deben saber que el pueblo y los funcionarios de Irán son demasiado valientes como para dejar que este acto criminal quede sin respuesta", expresó durante un reunión de gabinete televisada.

"En su debido momento, responderán por este crimen", añadió.

Con aterioridad, el presidente acusó a "los mercenarios del opresivo régimen sionista" -en referencia a Israel- de estar detrás del ataque.

"El asesinato del mártir Fakhrizadeh muestra el desespero y la magnitud del odio de nuestros enemigos... Su sacrificio no disminuirá nuestros logros".

Hossein Dehghan, asesor militar del líder supremo, ayatolá Ali Jamenei, juró "golpear" como un relámpago a los culpables.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, llamó a la comunidad internacional a que "condenen este acto de terrorismo de estado".

¿Qué se sabe?

Fakhrizadeh, de 62 años, falleció mientras era atendido en un hospital después de que su auto fuera emboscado por hombres armados, en el condado de Damavand, cerca de Teherán.

Agencias de noticias iraníes informaron que los agresores hicieron explotar un coche bomba cerca del automóvil del científico y después le dispararon.

El Ministerio de Defensa iraní informó que "después de un enfrentamiento entre los terroristas y sus guardaespaldas, Fakhrizadeh resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital".

La agencia de noticias Fars, cercana al Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI), publicó este viernes las fotos de dos vehículos relacionados con el atentado mortal contra Fakhrizadeh.

BBC

Las imágenes mostraban varios agujeros en el parabrisas del automóvil del científico producto de disparos.

Otra imagen, que no es muy clara, muestra los daños de una aparente explosión. Fars citó a testigos que explican que primero se escuchó una explosión y luego detonaciones de arma de fuego.

El científico fue trasladado a un hospital y murió unos minutos después de ser ingresado.

"Desafortunadamente, el equipo médico no logró reanimarlo y hace unos minutos el administrador y científico logró el alto estatus de mártir después de años de esfuerzo y lucha", explicó el Ministerio de Defensa.

Fakhrizadeh nació en 1958 en la ciudad de Qom, Irán. Era profesor de Física y ha sido identificado en Occidente como director del Proyecto Amad, el presunto programa encubierto de 1989 para avanzar en la fabricación de una bomba nuclear.

El programa fue cancelado en 2003, según la Agencia Internacional de Energía Atómica.

¿Por qué suena el nombre de Israel?

John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés), sostuvo que el asesinato del científico fue un acto "criminal" y "altamente imprudente" que amenaza con avivar el conflicto en la región.

En una serie de tuits, Brennan advirtió que la muerte de Fakhrizadeh "genera el riesgo de represalias letales" y agregó que no tiene ninguna información sobre si un gobierno extranjero "autorizó o llevó a cabo el asesinato de Fakhrizadeh".

EPA Entre las imágenes difundidas había restos de un vehículo que al parecer fue detonado cerca del auto de Fakhrizadeh.

La muerte de Fakhrizadeh se suma a las de otros cuatro científicos nucleares iraníes que fueron asesinados entre 2010 y 2012. Irán ha acusado a Israel de estar involucrado en un complot en estos casos.

Aunque Israel no ha comentado sobre el asesinato de Fakhrizadeh, el diario The New York Times cita a tres funcionarios de EE.U., incluyendo dos de inteligencia, afirmando que Israel estaba detrás del ataque.

Fakhrizadeh fue mencionado en 2018 por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando presentó una extensa investigación sobre el programa nuclear de Irán.

"Recuerden ese nombre", dijo el primer ministro israelí.

Reuters El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nombró a Fakhrizadeh en 2018, cuando presentó una investigación sobre armas nucleares iraníes.

¿Por qué Fakhrizadeh fue el objetivo?

Análisis de Paul Adams, corresponsal diplomático de la BBC

Como jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa, Fakhrizadeh seguía siendo claramente un actor clave.

De ahí la advertencia de Benjamin Netanyahu hace dos años de "recuerden ese nombre".

Desde que Irán comenzó a incumplir sus compromisos bajo los términos del acuerdo nuclear con Occidente de 2015, el país ha avanzado rápidamente en la acumulación de uranio.

Los funcionarios iraníes siempre han dicho que tales movimientos son reversibles, pero los avances en investigación y desarrollo son más difíciles de erradicar.

"No podemos retroceder", dijo recientemente el exembajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Asghar Soltanieh.

Si Mohsen Fakhrizadeh era el actor clave que señala Israel, entonces su muerte podría representar el esfuerzo de alguien para frenar el impulso de Irán.

Y ya que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que Washington regresaría al acuerdo con Irán, el asesinato también podría tener como objetivo complicar cualquier negociación futura.

