Jean Manes critica la falta de transparencia para entablar relaciones diplomáticas con China

Estados Unidos ha formalizado una fuerte protesta hacia la "manera y los términos" en que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén decidió de forma "abrupta" cortar relaciones diplomáticas con Taiwán para acercarse a China.

El "acuerdo hecho en secreto" abriría, dijo la embajadora Jean Manes, un espacio propicio para el "enriquecimiento ilícito" y el conflicto de intereses de parte del Gobierno de El Salvador.

El giro diplomático no fue solo sorpresivo en el país, sino que tuvo repercusiones en Washington, D. C. Solo días después del anuncio de Casa Presidencial, la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, fue llamada a rendir consultas a su país, algo que no había ocurrido en tres años de servicio de la embajadora de carrera en El Salvador.

De acuerdo con Manes, la Casa Blanca y el Departamento de Estado requerían que ella y los encargados diplomáticos en Panamá y República Dominicana rindieran un informe completo y en persona.

"Hay preocupación sobre la manera y los términos (...) de tomar la decisión con una falta total de transparencia", dijo ayer Manes en conferencia de prensa. La representante del presidente Donald Trump en el país condenó que estos "acuerdos hechos en secreto" por un pequeño grupo de personas con un Gobierno tendrán un impacto "por décadas".

"Seré muy clara: el impacto negativo de algunas de las intervenciones de China, especialmente en países (en vías) de desarrollo, sigue siendo una preocupación compartida entre legisladores de Estados Unidos. Las negociaciones secretas crean inmensas oportunidades para el conflicto de intereses y el enriquecimiento ilícito", destacó ayer Manes.

El día de la ruptura diplomática, Taiwán defendió que se había negado a proporcionar al Gobierno de El Salvador una "astronómica" suma de dinero. En su momento, el presidente Cerén alegó que el acercamiento a China es lo que mejor le va a El Salvador en términos de crecimiento económico e inversión.

Manes sostuvo en declaraciones pasadas que lo que China desea es penetrar en la región para ejercer un tipo de control militar, disfrazando ese anhelo en el apoyo financiero a pequeñas economías.

Este argumento ha sido descalificado por el gigante asiático.

Además, la embajadora Manes, quien a menudo declina opinar en casos específicos de país, tuvo ayer fuertes reclamos para el gobierno del FMLN.

"El cambio abrupto debe verse en el contexto como la más reciente de una serie de decisiones políticas preocupantes, incluyendo el apoyo continuo a Venezuela y Nicaragua", dijo. También rechazó el reciente veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Además, Manes dijo que en Washington le cuestionaron por qué el Gobierno de El Salvador no le pide a "un expresidente asilado en otro país" que regrese al territorio a enfrentar los procesos de corrupción en su contra.

Manes reveló que Washington ya ha cancelado visas a funcionarios salvadoreños que han sido salpicados por los casos más recientes de corrupción, aunque prefirió no brindar nombres.

"Un socio confiable"

A su regreso al país, Manes sobrevoló en helicóptero gran parte de la costa salvadoreña, haciendo énfasis en La Unión y "otros lugares que necesitan inversión". En su travesía, la diplomática estaba acompañada del presidente de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, en inglés), Ray Washburne. OPIC es la institución financiera de desarrollo del Gobierno de Estados Unidos que promueve la política exterior de la nación.

Inversión Citi, Credi Q y OPIC El lunes se firmó un trato millonario para apoyar a la pequeña empresa. EUA destacó que la inversión respeta derechos laborales y recursos naturales.

Los diputados Carlos Reyes y Margarita Escobar, de ARENA, también estaban con Manes el domingo pasado.

Washburne firmó el lunes un acuerdo por $154.3 millones con Banco Citi en El Salvador y Credi Q. Manes dijo que este trato tiene "como requisitos no solo la rentabilidad, sino también respeto para los derechos humanos, cuidado del medio ambiente y derechos laborales".

El puerto de La Unión ha estado al centro de la disputa por la relación china, ya que la embajadora Manes sostuvo hace días que la potencia mundial tiene planes para una base militar y, además, le interesa explotar los recursos.

Washington dice, en contraparte, que sus inversiones apoyan el desarrollo. "Estados Unidos es un socio confiable y comprometido", destacó ayer Manes.