Jean Manes se va y espera ver cambios en El Salvador

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, está por dejar el país al finalizar su tiempo como representante y afirma que se tiene la atención de Washington –lo que, reveló, es difícil de alcanzar– y es este un momento "único en la historia".

Manes habló ayer con la prensa escrita del país de una forma más relajada y siempre con las carcajadas y simpatía que la caracterizan y han hecho que cientos de salvadoreños le dediquen una postal de despedida en redes sociales.

Fue de las últimas entrevistas que dará bajo su cargo antes de que llegue al país Ronald Douglas Johnson, a quien el presidente Donald Trump designó para reemplazarla. Aunque dejó escapar que pronto anunciará una nueva misión para Estados Unidos, esta vez bajo una asignación regional, desde la que desde ya promete no perder de vista a El Salvador.

La embajadora Manes deja la impresión de que la relación entre Estados Unidos y El Salvador, con el presidente Nayib Bukele, se está transformando y da un giro de 180 grados que no solo agrada, sino que atrapa a diferentes actores en Washington.

Ejemplificó esa atención con la reciente visita de la canciller Alexandra Hill Tinoco a Estados Unidos.

"Cada uno quería escuchar a la canciller (Hill). A veces es difícil capturar la atención y lo que puedo decir es que tienen la atención y eso es impresionante. Me impresiona que existe un nivel de interés sobre El Salvador en Estados Unidos que no corresponde a su tamaño de país. No es lo mismo con los otros países de la región y no hay ese nivel de sentimiento", confesó Manes ayer. Ella valora que tiene que ver con que casi todos en su nación conocen a un salvadoreño, pero también mostró la concordancia en el "cambio de página" del Gobierno de Nayib Bukele. La transformación que ella espera ver, dijo, sería, además, a corto plazo. "El momento en la historia es único y El Salvador tiene la oportunidad de hacer avances importantes en estos seis, nueve meses, si todos están trabajando en la misma dirección", afirmó.

Manes, quien acostumbró a pasar con cautela por los asuntos internos, dijo ayer que el apoyo que el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén mantuvo hacia Nicolás Maduro en Venezuela complicó la relación. Afirmó que la postura del exmandatario fue "difícil" de entender.

Reconoció que El Salvador ha superado pruebas, aunque en momentos tuvo sus dudas.

"A veces nuestro trabajo es más fácil. Con el Gobierno anterior tuvimos buen nivel de colaboración en seguridad, pero había diferencia importante en la economía, y creemos mucho en el sector privado", reconoció Manes, quien es originaria de Florida y se apasiona por conocer nuevos destinos y apoyar proyectos de mujeres emprendedoras.

Respecto a la retórica del presidente Trump en Twitter, Manes afirmó que Estados Unidos está dispuesto a acompañar a los países que lideren el camino en contra de la migración irregular. El Salvador en este momento es el país del Triángulo Norte con la cifra más baja de aprehensiones de inmigrantes en la frontera sur.

"Él (Trump) quiere ver que los tres países con más migración ilegal estén haciendo su parte. Hasta ahora ha sentido que no ha habido suficiente compromiso y lo que quiere ver es que cada uno esté haciendo más", acotó.