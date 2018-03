Jimmy Morales cuestionado en su primer año

Lee también

dpamundoEl presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cumple mañana el primero de sus cuatro años de gobierno en medio de los cuestionamientos por la ausencia de grandes cambios en el país, tras la crisis de 2015 que acabó con el gobierno de Otto Pérez.“Hay crítica porque se percibe que no se cumplen las promesas de campaña, eso es preocupante. El sentimiento es que hay poco progreso y no está en ejecución un programa ordenado que necesita el país”, dijo a dpa el exvicepresidente de Guatemala Rafael Espada (2008-2012).Por su parte, el titular de la Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP), Hélmer Velásquez, consideró que se terminó el año “con la percepción de no tener una dirección política unificada en el Ejecutivo”.Velásquez estimó que la figura del presidente de Guatemala está “ausente del debate político nacional”. La percepción es que “el país marcha sin un perfil claro, (y) marcha porque tiene que marchar, pero el Gobierno funciona sin ninguna novedad. Esa es la sensación de vacío que nos parece crítica”, añadió.El dirigente advirtió que esta “ausencia” es aún más sensible y crítica en el campo, donde el Gobierno no ha impulsado “ninguna iniciativa profunda hacia el desarrollo rural, no solo agrícola”, pese a ser el área donde se concentran los más graves indicadores sociales del país.De acuerdo con indicadores oficiales, Guatemala registra una tasa de pobreza del 59 %. De todas formas, en departamentos con población predominantemente indígena y rural esta supera el 83 %.Morales, un administrador de empresas y comediante de 47 años, asumió el cargo el 14 de enero de 2016.Se convirtió así en el noveno gobernante desde que en 1986 los militares cedieron el poder a los civiles y se restableció la democracia con el gobierno del demócrata-cristiano Vinicio Cerezo (1986-1990).