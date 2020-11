Joe Biden gana las elecciones en EUA: "Estoy honrado de que me hayan escogido para liderar nuestro gran país"

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, hizo público su primer mensaje después de se diera a conocer que había resultado elegido como el mandatario número 46 en la historia de este país.

"Es dura la tarea que tenemos adelante, pero les prometo esto: seré el presidente de todos los estadounidenses, hayan votado o no hayan votado por mí", escribió este sábado en su cuenta de Twitter.

También agregó: "Voy mantener la fe que han puesto en mi".

Este sábado, las proyecciones de varios medios, incluidos la BBC, le otorgaron los 20 delegados del colegio electoral del estado de Pensilvania, con lo que alcanzó la cifra de los 270 que le dan la presidencia.

Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, se convierte en la primera mujer en resultar elegida vicepresidenta del país.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8