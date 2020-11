Joe Biden: las reacciones internacionales tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos

La elección de Joe Biden como presidente electo de EE.UU. generó una rápida repercusión internacional.

Países aliados y figuras políticas enviaron mensajes de apoyo al que será el nuevo inquilino de la Casa Blanca y a su compañera de fórmula, Kamala Harris.

Otros, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostraron más cautos.

Uno de los primeros en felicitar a los ganadores fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien manifestó su deseo de colaborar con Biden y Harris por el bienestar de ambas naciones vecinas.

"Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Realmente tengo muchas ganas de trabajar juntos y aprovechar eso con ustedes", escribió.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró cauto y evitó pronunciarse sobre quién fue el ganador de los comicios.

"Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno", dijo el presidente mexicano en una rueda de prensa desde el estado de Tabasco, según informan medios locales.

AMLO se refirió con estas palabras a las acciones legales anunciadas Trump, para revertir los resultados de las elecciones por supuesto fraude en las votaciones, algo de lo que no ha aportado ninguna prueba.

La canciller Angela Merkel, además de felicitar a la pareja ganadora, mostró su voluntad de trabajar en la "alianza trasatlántica" para "superar los desafíos de los tiempos actuales".

El ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas también se sumó a la felicitación.

"Esperamos trabajar con el próximo gobierno de Estados Unidos. Queremos invertir en nuestra cooperación para un nuevo comienzo transatlántico, un nuevo acuerdo".

El primer ministro Boris Johnson, que ha mantenido un relación cercana con Trump, destacó que EE.UU. es "el más importante aliado" de Reino Unido y que buscará trabajar con Biden y Harris en "prioridades compartidas desde cambio climático a comercio y seguridad".

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, escribió en Facebook que su ciudad esperaba trabajar Biden.

"Es hora de volver a construir puentes, no muros", dijo.

Mientras, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, además de felicitar a Biden, consideró como "un gran momento especial" la llegada de una mujer negra a la vicepresidencia de EE.UU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también felicitó a Biden y a Harris por su victoria en las elecciones. Netanyahu destacó "la larga y cálida relación personal de casi 40 años" que dice haber mantenido con Biden y se mostró deseoso de trabajar con la nueva administración para "fortalecer aún más la alianza especial entre Estados Unidos e Israel".

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.