Joe Biden pide al Senado que no confirme a la jueza de Trump para el Supremo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pidió este sábado al Senado que no confirme a la jueza conservadora Amy Coney Barrett, elegida para el Tribunal Supremo por el presidente de EE.UU., Donald Trump, antes de que se conozca el resultado de las elecciones de noviembre.

"El Senado no debería actuar sobre esta vacante hasta después de que el pueblo estadounidense seleccione a su próximo presidente y al próximo Congreso", dijo Biden en un comunicado.

Mientras tanto, este mismo sábado, Trump confirmó la designación Barrett para cubrir la vacante que dejó la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida hace una semana.

"Hoy es mi honor nominar para el Tribunal Supremo a una de las mentes legales más brillantes de nuestro país", dijo Trump en una declaración a la prensa desde la Rosaleda de la Casa Blanca.

El vicepresidente por su parte consideró que no es el momento de elegir a un nominado para la máxima corte del país, a solo 38 días para las elecciones presidenciales de noviembre, y argumentó que es hora de "oír" las voces de los electores, que en algunos estados ya han empezado a votar de manera anticipada.

Corte Suprema podría volver a definir elección en EE.UU.

Biden insistió en que el presidente que salga elegido en las urnas el 3 de noviembre debe ser quien elija a un sustituto para la magistrada progresista del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, fallecida hace solo una semana.

El Tribunal Supremo de EE.UU. está conformado por nueve jueces con puestos vitalicios y que tienen el poder de cambiar las leyes del país durante décadas. En concreto, juegan un papel crucial en temas como el aborto, los derechos de los migrantes, la privacidad, la pena de muerte y la tenencia de armas.

Los magistrados son nombrados por el presidente y, luego, deben ser confirmados por el Senado.

Actualmente, los republicanos tienen mayoría en el Senado y su líder, Mitch McConnell, se ha comprometido a someter a voto a la candidata de Trump para el Tribunal Supremo.

No obstante, en 2016, cuando otra muerte dejó una vacante en el Supremo, McConnell, ignoró al sustituto que había elegido el entonces presidente Barack Obama y ni siquiera programó una votación al respecto, con el argumento de que no tenía sentido aprobarlo en un año electoral.

Los demócratas no quieren que se celebren audiencias para confirmar a la nominada de Trump, pero no tienen poder para impedirlo porque están en minoría en el Senado.

Amy Barrett, la jueza ultraconservadora con la misión de prohibir el aborto

Amy Coney Barrett, una conservadora a rajatabla, fue nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cubrir la vacante dejada por la icónica Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo con la misión de prohibir el aborto.

Nacida en un hogar conformado por un abogado, Michael Coney, y una ama de casa, Linda, Barrett pasó su infancia en un suburbio de Nueva Orleans y concluyó en 1990 la escuela secundaria St. Mary’s Dominican High School, de las hermanas católicas dominicas.

Actualmente jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU., esta abogada de apenas 48 años parece ajustarse al libreto de esta Administración: defensora de las políticas antiaborto, contraria a Obamacare y religiosa declarada.

El aborto es un tema que moviliza especialmente a la derecha cristiana de EE.UU., una pieza clave de la base electoral del mandatario de cara a las elecciones de noviembre.

De llegar al máximo tribunal se convertiría en la integrante más joven en ocupar uno de sus nueve puestos vitalicios.

En 1994 se graduó magna cum laude en literatura inglesa en el Rhodes College, una institución en Memphis, Tennessee, que destaca su “larga historia de conexiones” con el Alto Tribunal.

Lo que sin duda ha sido de uno de los aspectos que ha generado más controversia en torno a la figura de Barrett, una madre de siete hijos, dos de ellos adoptados en Haití y uno con síndrome de Down, es su pertenencia a la comunidad religiosa People of Praise.

Ese grupo aglutina a personas de diferentes credos que comparten la creencia cristiana carismática, unidas por un pacto, que, según la web de esa organización, “se realiza libremente y solo después de un período de discernimiento de varios años”.

Al igual que en 2017, cuando Barrett buscaba su ratificación en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, esta comunidad ha despertado suspicacias e incluso medios locales la han vinculado con “El Cuento de la Criada” (“The Handmaid's Tale”), centrado en una secta religiosa que subyuga a las mujeres.

Barrett, casada con el exfiscal Jesse Barrett, salió airosa en su audiencia de confirmación en 2017, en la que se hizo polémica una pregunta de una senadora demócrata sobre el dogma, en alusión a la religión, y la ley.

"Si me pregunta si me tomo en serio mi fe y si soy católica fiel, lo soy, aunque enfatizaría que mi afiliación personal a la iglesia o mi creencia religiosa no influirían en el desempeño de mis deberes como jueza", respondió Barrett a otro senador demócrata que le preguntó si se consideraba una católica ortodoxa.