José Daniel, el niño de 13 años que murió cuando defendía a su hermana

Ema Cristina Triviño Rojas vive una de las tragedias más duras de su vida. El pasado sábado 15 de septiembre, a las 11 de la noche, su hijo de 13 años, José Daniel Veru Triviño, murió de forma inexplicable a pocas cuadras de su casa.

Ese día, el joven y su hermana salieron de su residencia en la calle 58 Sur No. 99-69 a comprar algo en el barrio Bosa Santafé. “Les dio hambre y salieron a comprar comida rápida”.

Los testigos del hecho le contaron a Ema que cuando los hermanos transitaban por la zona comercial, dos sujetos que aparentaban una edad de 17 y 20 años comenzaron a gritarles improperios. “Me contaron que estaban tan agresivos que uno de ellos le pegó un cabezazo a mi hijo y le dejó herida su carita”.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 15 de septiembre, a las 11 de la noche. Foto: Ema Triviño

Ante tal agresión, el niño salió a correr pero al darse cuenta que su hermana no pudo escapar, que estaba siendo agredida y que los hombres la tenían contra el piso decidió devolverse. “Es en ese momento cuando sale de una taberna un hombre mayor. Tenía una cachucha roja y una chaqueta blanca. Él apuñala a mi hijo en el cuello. Él lo asesinó”, afirma Ema.

Lo siguiente fue la huida de los agresores. Posteriormente, la menor lleva a su hermano al Centro de Atención Inmediata (CAI) La Libertad. “Luego lo llevaron al hospital de Kennedy pero ya mi hijito había muerto. Ellos me lo mataron, ya estaba todo desmayadito”.

Hoy la familia del menor asegura que no tienen la menor idea de la causa de la agresión. Lo único que les han dicho es que los atacantes se veían en estado de embriaguez.

Según Ema, su hijo José no era un niño problemático. “Él no se metía con nadie. Se la pasaba riéndose. Incluso cuando lo estaba regañando”.

Ema y su familia pide la captura urgente de los agresores pues dicen que permanecen en libertad. “La última vez que vi a mi niño desayunamos juntos, luego me acompañó a coger el bus cogidos de brazos. Me dijo que me amaba, que nunca me olvidara de eso”, cuenta Ema en medio de su dolor.

Los padres de José Daniel Veru Triviño no se reponen de su dolor. Solo le piden justicia a las autoridades. Foto: Ema Triviño

José era estudiante del colegio Germán Arciniegas en la jornada de la tarde y estaba cursando primero de bachillerato.

CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

[email protected]

@CarolMalaver