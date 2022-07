Joven se sometió a una lipoescultura pero falleció luego del procedimiento

Tras haberse sometido a una cirugía estética, una mujer de 22 años falleció en Cali, Colombia.



Se trata de Michelle Suárez Arcila, quien se sometió, según su madre, Adriana María Arcila, a una lipoescultura y aumento de glúteos.

La víctima tenía una hija de tres años de edad.



"Ella se me vino a empeorar como a las 12:00 de la noche y empecé a llamar a los anestesiólogos y ninguno me contestaba, hasta que a las 3:00 de la madrugada me contestó uno. A ella se le inflamó una nalguita, sentía mucho dolor y se me desmayó como siete veces. A lo último se me estaba quedando", relató la progenitora de la mujer.



Arcila le dijo a la mencionada emisora que al día siguiente de la operación el médico la envió para la casa y empezó a presentar dolencias de salud. La mujer agregó que el dolor que sentía su hija era insoportable.

Además, aseveró que hubo irregularidades en todo el procedimiento al que se sometió su hija. "Yo no estaba de acuerdo que se operará con él porque yo lo veía como muy inexperto. La entendió por teléfono, no la vio personalmente y le mandó unos exámenes y no le mandó electros. A ella le dieron tres infartos", reveló la atribulada madre.



Arcila dijo que su hija llegó a esa clínica por recomendación de una amiga.



La Secretaría de Salud de Cali confirmó que el centro de medicina estética "es un prestador habilitado para cirugía plástica y estética" y anunció que "un equipo técnico ya se encuentra en el sitio realizando la verificación y los procesos de investigación pertinentes para esclarecer la situación presentada".