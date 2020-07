Juez federal ordena que el gobierno de Trump reanude trámites de DACA

Un juez federal en Maryland ordenó este viernes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que reanude la recepción de solicitudes y la extensión de permisos del programa DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados, casi un mes después de un fallo del Tribunal Supremo que calificó de "arbitraria y caprichosa" su cancelación.



En su dictamen de cuatro páginas, el juez Paul Grimm volvió a describir como "arbitraria y caprichosa" la terminación de DACA decretada por Trump en septiembre de 2017 y añadió que tras el fallo del Supremo el 18 de junio el programa "queda restaurado a como estaba" antes de la cancelación.



El juez prohibió al Gobierno y sus agentes que apliquen o pongan en práctica la rescisión del DACA y "que tomen alguna otra acción para rescindir el DACA que no esté en cumplimiento de la ley aplicable".

En el curso de una conferencia de prensa, Trump aseguró este martes que su Gobierno "se ocupará del DACA", un programa instaurado por decreto del presidente Barack Obama en 2012 que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas traídas de forma ilegal al país cuando eran menores de edad.



Hasta hoy, el Gobierno no ha indicado si, como corresponde de acuerdo al fallo judicial, mantendrá la extensión de permisos a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y aceptará las solicitudes de otras personas impedidas de hacerlas desde la decisión de rescindir el programa por parte de Trump.



Esto incluye aquellas personas entre unos 650.000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y más de 300.000 nuevos solicitantes entre quienes se cuentan alrededor de 55.000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.



El Centro para Progreso Americano calcula que cualquier decisión sobre el DACA afecta a más de 1,1 millón de inmigrantes indocumentados si se cuentan a los familiares de los "soñadores" -como a sí mismos se denominan los beneficiarios directos- y decenas de miles de niños y niñas, hijos de los "soñadores", que han nacido en EE.UU. y son ciudadanos estadounidenses.



Treinta y tres miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf, pidiendo que el Gobierno cumpla con la decisión del Tribunal Supremo sobre el DACA y reanude los trámites de extensión de permisos y acepte nuevas solicitudes.



"No hay indicio de que su agencia haya dado paso alguno para restaurar las protecciones del DACA tal como lo requiere, de manera inequívoca, la decisión del Tribunal", señalaron los senadores. "No hemos encontrado una sola declaración suya o de algún funcionario de DHS notificando al público que su agencia cumple con la decisión del Supremo".



"Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su página web afirmando, falsamente, que la decisión del Tribunal Supremo 'no tiene sustento en la ley', y atacando a los recipientes del DACA", indicaron los senadores.