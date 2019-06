Juez pide orden de captura internacional contra Thelma Aldana

El Juez Décimo de Primera Instancia Penal ha girado una petición a la Policía Guatemalteca para emitir una alerta roja internacional en contra de la exfiscal Thelma Aldana, con lo que se pretende dar prontitud a su localización y captura.

Aldana, en palabras al programa Al Punto, de Univisión, argumentó que no retornaría a su país porque teme por su vida. "No voy a llegar a Guatemala a entregarme y que me asesinen", dijo Aldana a la cadena internacional.

Esta mañana ha circulado en redes sociales una misiva que se supone se habría filtrado.

Prensa Libre, de Guatemala, también reportó que la orden tiene fecha del 17 de mayo está dirigida al jefe de la Policía Internacional (Interpol), con lo que se pediría la extradición de Aldana, quien intentó postularse como candidata a las próximas elecciones presidenciales del 16 de junio bajo la bandera del Movimiento Semilla. Sus aspiraciones fueron rechazadas por la Corte Constitucional de Guatemala, el máximo tribunal del país.

El Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Justicia ya habían rechazado su inscripción como candidata. El 18 de marzo un juez pidió su captura por "peculado y sustracción en forma continuada".

El Juzgado Décimo declaró a Aldana en rebeldía, de acuerdo a lo que informó Prensa Libre.

Aldana salió del país rumbo a El Salvador en marzo.