Jueza deja en libertad a hombre que drogó y abusó de una chica venezolana en Argentina

Afiche en el que se señala al comerciante Irineo Garzón, acusado de drogar a una chica venezolana y abusar de ella en un local de venta de uniformes médicos de Balvanera Crédito: Facebook

La fiscalía y la querella coinciden: quieren que Irineo Humberto Garzón Martínez esté preso por haber premeditado violar a una joven venezolana que el sábado fue a su local de venta de uniformes en la zona de Once por una oferta de trabajo, ocasión en la que la drogó para quebrar su voluntad y poder abusar sexualmente de ella.

Los abogados de la joven de 18 años que fue drogada y abusada sexualmente durante su primer día de trabajo en el local de Balvanera pedirán a la Justicia que detenga nuevamente a Garzón Martínez. Además, reclamarán que se refuerce la seguridad de la víctima, dado que el presunto abusador sigue libre.

Para reforzar esa petición se convocó a una concentración, este jueves a la mañana, en la puerta del local de Paso 693, donde ocurrió la vejación. Mientras, se espera que la Justicia reciba el resultado de los peritajes realizados para determinar qué tipo de sustancia fue usada para doblegar la voluntad de la chica y someterla al ultraje.

La Policía de la Ciudad, en la puerta del local de Paso 693, donde rescataron a una chica venezolana que había sido drogada y abusada sexualmente

La fiscal Silvana Russi ya apeló la decisión de la jueza Karina Zucconi, que el lunes le otorgó a Garzón Martínez la excarcelación bajo juramento en la causa 3075/2021, caratulada como "abuso sexual con acceso carnal", al considerar que el hombre, que carece de antecedentes penales, "no intentará eludir la acción de la Justicia" ni entorpecer el proceso.

Pablo Baqué, abogado de la joven, explicó a LA NACION: "Creo que la fiscalía coincide con nosotros en que hay que revocar la excarcelación; nosotros hemos constatado las lesiones que tiene [la víctima] y es un abuso con acceso carnal".

"De alguna manera [la jueza Zucconi] entendió que no había riesgos procesales para dar una excarcelación inmediata, pero nosotros creemos que sí existen esos riesgos, como por ejemplo la fuga, porque el hecho ya está consumado", manifestó el letrado a la prensa en la puerta del lugar donde ocurrió el hecho.

Uno de los mensajes enviados por Irineo Garzón, acusado de drogar a una chica venezolana y abusar de ella en un local de venta de uniformes médicos de Balvanera Crédito: Facebook

La representación legal de la joven pedirá como medida anticipatoria una consigna policial, dado que el acusado posee toda la información personal de la víctima. "Ella está lastimada y escondida porque tiene miedo, pues este hombre está suelto y tiene su currículum con sus datos, los teléfonos y su dirección. Es de locos que la víctima se tenga que esconder y que el violador ande suelto", afirmó Baqué.

Acerca de los peritajes, el letrado sostuvo: "Lo único que se hizo fue un informe de un médico forense, pero aún no están los estudios pedidos por la jueza. Hay un estudio preliminar que constató las lesiones que tiene". Según aseguran desde la querella, la joven tiene lesiones graves que le dejarán secuelas y otras más leves de las que se está recuperando, como mordidas y golpes.

"Está muy mal. Aunque por suerte no recuerda la violación, ella sabe lo que le pasó. Tuvo a su victimario de frente, colocándole la ropa, y eso ya es un trauma. Tiene días que no come, ya no es la misma", le dijo a LA NACION la madre de la joven.

En redes sociales circularon capturas de pantalla de una publicación, que sería del acusado, sobre una oferta de trabajo para una vendedora en un local de Once. "El hombre utiliza un nombre distinto para contactar a la gente. Trascendieron unos chats donde dice ser Santiago Martínez. Su verdadero nombre es Irineo Humberto Garzón Martínez. Garzón es la marca del negocio, que no sabemos si le pertenece a él o al padre. Es un hombre grande de cuarenta y pico de años", dijo Baqué.

Mensajes enviados por Irineo Garzón, acusado de drogar a una chica venezolana y abusar de ella en un local de venta de uniformes médicos de Balvanera

Según afirma el abogado, no fue la primera vez que Garzón publicó ofertas de trabajo entre grupos de chats de ciudadanos venezolanos. "Nos contactó una chica que está dispuesta a dar testimonio, pero a la que todavía no pudimos entrevistar, que le pasó algo similar, aunque no tan grave. También la contactaron para trabajar y se sintió intimidada en la entrevista de trabajo", contó Baqué. Y concluyó: "Seguramente, con el correr de los días, y cuando podamos ver el expediente, vamos a saber más".

El hecho se produjo el sábado, cerca de las 14, cuando la denunciante fue citada para una entrevista laboral que había coordinado el día anterior a través de Facebook. Aparentemente, el acusado le pidió cenar ese día para "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente acordó presentarse el sábado por la mañana en el local de la calle Paso. Según contó la joven, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces "un vaso de gaseosa o de jugo", y finalmente aceptó tomar algo cerca del mediodía.

El rescate de la chica venezolana que había sido drogada y abusada sexualmente

Según el relato que dio a los investigadores, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre, primero, y llamó a su hermana, de inmediato, explicándole la situación. La hermana de la joven avisó de manera urgente a su madre, que se encontraba cerca del comercio, en el hospital de Clínicas, donde su marido está internado por haber sufrido un ACV.

La mujer enseguida denunció el hecho, por lo que personal policial arribó al lugar y encontró el local con las puertas cerradas y la persiana baja. Tras llamar varias veces, la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio, con el torso semidesnudo y supuestamente bajo los efectos de psicotrópicos.

Garzón Martínez intentó escapar, pero fue detenido por personal policial que secuestró del lugar, entre otras cosas, un blíster con pastillas.

Para mañana, la familia de la joven convocó a una marcha para exigir justicia y pedir la detención del agresor. Se viralizó en las redes sociales un mensaje de Thais C., madre de la víctima, convocando a la marcha: "Soy la mamá de la chica violada, este es un llamado para una marcha pacífica este jueves a la 10.30 en Paso y Viamonte".

#GarzonViolador, madre de la joven venezolana que fue abusada sexualmente por su empleador en Buenos Aires, convoca marcha pacífica para exigir la encarcelación de Garzón Martínez, presunto agresor, quién esté lunes fue excarcelado bajo caución juratoria. pic.twitter.com/ZGola85Nnk — Daniela Flores �� (@EsDaniFlores) January 26, 2021

Contrapunto judicial



El hombre fue detenido el mismo sábado a la tarde. Según publicó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, su defensa solicitó de inmediato su excarcelación. Puso de resalto que no había registro de condenas anteriores y que el acusado posee un domicilio fijo. Ante este pedido, la jueza Zucconi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15, le corrió vista a la fiscalía, que se opuso a que se libere al hombre debido a la severidad de la pena en expectativa, la gravedad del hecho reprochado y la posibilidad de que entorpezca la investigación.

El lunes, la magistrada resolvió que, si bien la escala penal prevista para el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal no permitiría su excarcelación, "la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad".

"No hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia, ni que su detención se erija como necesaria para neutralizar el entorpecimiento del trámite del proceso", consideró la jueza.

Ponderó que el acusado se había identificado correctamente y que no posee antecedentes, por lo que ordenó su excarcelación bajo ciertos parámetros: se le fijó una prohibición de comunicarse por cualquier medio con la denunciante, así como tampoco podrá acercarse a ella o a su domicilio en un radio de 100 metros. Además, se le impuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado (aunque sea de modo virtual).

La fiscal Russi, que ya se había manifestado en contra de la excarcelación, presentó su apelación ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Consideró que las medidas de coerción impuestas por la jueza no resultaban a su criterio "suficientes para prevenir el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que se vislumbran en el caso", en virtud de la gravedad del hecho y la severa penal en expectativa que le corresponde.

Según publicó fiscales.gob.ar, "en esa línea, recordó que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que excede ampliamente los 8 años de prisión y que el mínimo previsto impide que una eventual sanción pudiera ser dejada en suspenso".

La representante del Ministerio Público "consideró que el hombre premeditó el ataque sexual, ya que tenía en el comercio la medicación sedante que le dio a la joven para dejarla en un estado de indefensión" y destacó "la solidez de las pruebas reunidas hasta este momento".

Contrariamente a la opinión de la jueza, Russi remarcó que existen indicios que permiten presumir un eventual peligro de fuga. Entre ellos, detalló "la actitud que tuvo cuando llegó la policía y que además no fue veraz en el momento de aportar su domicilio". Es que Garzón Martínez dio una dirección y luego su propia hermana desmintió, ya que dijo que no vivía junto a ella sino en otro lugar.

La fiscalía recordó que, estando en libertad, el acusado "podría entorpecer la investigación, ya que quedan por realizar medidas probatorias importantes, como la evaluación psicológica de la joven y el análisis de distintos elementos secuestrados".

Por eso, cuestionó que las medidas de coerción impuestas "resultan insuficientes para sopesar los peligros procesales que se ciernen sobre el caso" y que "la restricción de la libertad no luce desproporcionada si se tiene en cuenta la gravedad del hecho que se le imputa, su modalidad de ejecución, su pena en expectativa y el estado de la investigación". Por eso, solicitó a la Cámara de Apelaciones que "revoque la excarcelación y ordene la inmediata detención" de Garzón Martínez.

Indignación

Diferentes personalidades de la comunidad venezolana se han pronunciado ante este hecho de violencia y sobre todo ante la decisión que la jueza tomó sobre el caso. Una de las actrices más reconocidas de Argentina, Catherine Fulop, quien además es venezolana, condenó el delito a través de sus redes sociales.

En un vídeo, expresó su indigación y dijo que ella, como madre de dos niñas, esta noticia le llegó "hasta lo más profundo" y envió un abrazo a los familiares de la vícitma, al mismo tiempo que señaló directamente a la jueza del caso por su decisión.

"Me tomó tiempo asimilar esta noticia, primero como mujer, después como madre y también hija. Me solidarizo con la joven venezolana de 18 años quien fue drogada y abusada sexualmente por Irineo Garzón Martínez de 35 años, tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo en la tienda GARZÓN Uniformes ubicada Paso 693 en la localidad de Balvanera en Buenos Aires. Garzón hoy está libre tras la decisión de la jueza Karina Zucconi titular del juzgado N° 15 quien imputó al hombre por el delito de abuso sexual simple y le concedió la libertad, por no tener antecedentes penales. Sólo lo obligó a presentarse en el juzgado cada mes. Sé que hoy hubo manifestaciones frente al local de ropa y que miembros de la comunidad venezolana en Argentina seguirán convocándose para exigir justicia por este caso de violación. Hoy fue una venezolana y mañana podría ser cualquier chica argentina o de otra nacionalidad residente en este país, por lo que pedimos a las autoridades competentes que tomen este caso con la seriedad que amerita y se haga ¡Justicia! ...Catherine Fulop", escribió en Instagram.

"Lo que quiero es pedir justicia porque hay un violador suelto... gracias a una jueza que se llama Karina Zucconi él está en libertad... los violadores deben estar encerrados", dijo en el vídeo.