Jueza protege clínicas de demandas antiaborto

Una jueza estatal emitió el viernes una orden que protege, por ahora, a algunas de las clínicas de Texas que efectúan abortos de las demandas de un grupo que se opone a la interrupción del embarazo derivadas de una nueva ley estatal.

La orden de la jueza protege específicamente a las clínicas de Planned Parenthood de demandas por parte del grupo Right to Life, su director legislativo e individuos no identificados que trabajan en conjunto con el grupo. La orden no impide que Texas Right to Life demande a las clínicas no operadas por Planned Parenthood. Tampoco evita que personas que no están afiliadas a Texas Right to Life demanden a Planned Parenthood.

La ley, que entró en vigor el miércoles, permite a cualquier persona en el estado demandar a cualquiera vinculado con un aborto en que se hubiera detectado actividad cardíaca en el embrión, lo que sucede generalmente a las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no se han percatado de que están embarazadas.