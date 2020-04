Julian Assange tuvo dos hijos en secreto mientras estuvo en la embajada de Ecuador en Londres, según una de sus abogadas y madre de los niños

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tuvo dos hijos "en secreto" mientras vivía dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, según reveló Stella Morris, quien dijo ser su pareja, este sábado.

En un video de YouTube difundido por la cuenta de Twitter de WikiLeaks, Morris dijo que ha mantenido una relación amorosa con Assange desde 2015 y que ha estado criando a sus dos hijos pequeños por su cuenta.

Morris habló en medio de los temores sobre la propagación de covid-19 en la prisión de Belmarsh, donde Assange está recluido desde que la Policía Metropolitana de Londres lo sacara de la embajada ecuatoriana en abril de 2019.

El australiano de 48 años ahora está buscando salir de Belmarsh bajo fianza en medio de preocupaciones sobre su salud.

Jennifer Robinson, una de las abogadas de Assange en Reino Unido y que presentó a la pareja en 2011, según Morris, también confirmó a la agencia de noticias AFP y a la cadena NBC News que su colega y Assange eran una familia.

Robinson le dijo a AFP que una declaración de Morris que describe la situación familiar había sido citada como evidencia en un intento judicial fallido para que Assange saliera bajo fianza para evitar el contagio de covid-19.

"A pesar de su declaración sobre su familia y la evidencia médica sobre el grave riesgo para la salud de Assange, el juez rechazó la fianza y se negó a concederle a ella y a los niños el anonimato", contó Robinson a AFP.

Morris, abogada sudafricana, también habló con el periódico británico Daily Mail.

En un artículo publicado este domingo por este medio dijo que estaba revelando su unión por primera vez porque "la vida [de Assange] está al borde" y que no cree que él "sobreviva a una infección por coronavirus".

La mujer dice que conoció a Assange en 2011 cuando se unió a su equipo legal.

Assange se refugió en la embajada de Ecuador en 2012 para evitar la extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual.

En mayo de 2017, la Justicia sueca cerró el caso, al no poder proseguir con la investigación debido a la condición de encierro en que se encontraba el acusado.

Ahora también está luchando contra la extradición a Estados Unidos por cargos de delitos informáticos, espionaje y filtración de documentos secretos.

Morris dijo que durante su asilo en la la embajada lo visitó casi todos los días y que "conoció a Julian muy bien".

Ambos se enamoraron en 2015 y se comprometieron dos años después.

WATCH: Julian Assange's newly revealed partner, and mother of their 2 young children, speaks for the first time: Urges UK government to bail her vulnerable fiance amid #coronavirus fears#FreePress#DontExtraditeAssange #COVID19 https://t.co/Uy6Kbsj55K